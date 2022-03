Serena Williams: "Si yo hago lo de Zverev estaría en la cárcel"

Hace unos días, Alexander Zverev manchó su carrera con un episodio que puede ser un antes y un después en la misma. Los hechos tuvieron lugar en el partido de dobles del jugador alemán en el torneo de Acapulco. Un punto polémico y clave del partido tuvo como protagonista una decisión cuestionable del colegiado, hecho que ya en ese momento provocó la ira de Zverev. El problema es que la cosa no quedó ahí, porque al final del partido, Alexander agredió al árbitro.

Estas fueron las imágenes de la agresión:

Se volvió loco Zverev.pic.twitter.com/pichSbgeP2 — Fernando Murciego (@fermurciego) February 23, 2022

El jugador fue expulsado del torneo y recibió una multa económica escasa. Precisamente esto último desató mucha polémica. Ahora nos llega una nueva reacción y no de una persona cualquiera. Hablamos de Serena Williams, ganadora de 23 Grand Slams. Para la estadounidense, el castigo habría sido muy diferente si lo hubiese hecho ella.

"Desde luego que hay un doble estándar. Probablemente estaría en la cárcel si hiciera algo así, no lo digo en broma. Ves que pasan otras cosas en el circuito y te preguntas '¿qué pasaría si yo lo hubiera hecho?'. Pero está bien", comentó Serena en CNN.

Por otro lado, Serena valoró nuevamente cómo es ella dentro y fuera de la pista: "Al final del día, soy quien soy, me gusta quién soy, me encanta el impacto que he tenido con la gente y puedo tener en compañías en las que invierto, en las mujeres y la gente de color. Si no tuviera esa pasión como la que tengo en la pista, no la tendría para lo que hago fuera de ella. Lo acepto y me emociona seguir teniendo esa pasión"