Nadal sobre su lesión: "Cuando intento respirar es doloroso y muy incómodo"

Rafa Nadal lo pasó muy mal en la final de Indian Wells ante un Taylor Fritz que firmó una semana espectacular mereciendo así el título en tierras norteamericanas. Nadal jugó muy incómodo la final. Todo por un problema muscular que le empezó a afectar en el duelo ante Carlos Alcaraz de semifinales y que terminó por dejarle casi fuera de combate en la final.

El propio Nadal, que tuvo que pedir ayuda de fisioterapeuta del torneo durante varios momentos del partido, explicó en rueda de prensa lo que sentía: "Todo lo que puedo decir es que respirar es difícil para mí. No sé, cuando intento respirar es doloroso y muy incómodo".

La lesión de Nadal, según las primeras exploraciones, parece muscular ya que un pinzamiento en la zona pectoral o un problema en las costillas puede hacer que la persona que lo sufre pierda incluso movilidad a la hora de respirar con normalidad.

"No sé si es algo en las costillas, no lo sé aún. Cuando respiro y cuando me muevo es como si tuviera una aguja dentro todo el tiempo. Me hace sentirme un poco mareado porque es doloroso. Es un tipo de dolor que me limita mucho. No es solo por el dolor: no me siento muy bien porque me afecta a mi respiración", comentó Rafa aún sin saber qué le molesta exactamente.

Por otro lado, Rafa no quiso poner excusas y felicitó durante y después del partido a su rival: "No es el momento de hablar de esto, honestamente. Incluso si es obvio que no podía hacer las cosas normales hoy. Es una final. Lo intenté. Perdí contra un gran jugador. No es el día de hablar de qué pasa conmigo. Es su día y no necesitamos esconder eso en mis comentarios"