Desolado y triste. Así se ha mostrado Rafa Nadal tras conocer el alcance de la lesión que, según las pruebas, se produjo en el partido de semifinales de Indian Wells ante Carlos Alcaraz. El parte médico es el siguiente:

Rafa Nadal se ha sometido a pruebas tras llegar a España y presentó una fisura de estrés del 3er arco costal izquierdo que se produjo en el partido de semifinales del sábado en Indian Wells.

Con este diagnóstico, Rafa Nadal tendrá que estar de baja entre 4 y 6 semanas, algo que hace peligrar muchos de los torneos de tierra batida que hay antes de Roland Garros, incluyendo por supuesto el Mutua Madrid Open 2022 que se celebra del 23 de abril al 8 de mayo. Eso sí, Nadal entraría dentro de la segunda semana.

De cara a Roland Garros, torneo que se jugará del domingo 22 de mayo al domingo 5 de junio, Nadal suele hacer cada año una gira por el Masters 1000 de Montecarlo, posteriormente el ATP 500 de Barcelona (Conde de Godó), Mutua Madrid Open y Masters 1000 de Roma. Por fechas se pierde seguro Montecarlo y Barcelona y podría llegar muy forzado a Madrid.

"No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo", ha comentado Nadal al conocer la lesión.