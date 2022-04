Arantxa Sánchez Vicario tiene todo el derecho a sentirse indignada y ultrajada por lo que le han hecho desde Hollywood con la película ‘El Método Williams’. Film que le ha supuesto ganar a Will Smith el Oscar al mejor actor en un polémica noche de premios. ¿Por qué está indignada Arantxa? Porque la película la acusa de tramposa y de perder tiempo de manera ilegal cuando eso no pasó.

Repasemos antes de nada lo que dice la película, que muestra un partido real que tuvo lugar entre una Venus Williams de 14 años contra Arantxa, que en ese momento era la número 2 del mundo y ya había tocado trofeos como los Grand Slams. El film muestra un partido que empieza ganando Venus llevándose el primer set y supuestamente cuando iba ganando también 1-3 el segundo, Arantxa se habría ido al baño de forma ilegal a perder tiempo para romper el ritmo de su rival. De hecho en la película, el entrenador de Venus le dice a la familia que es una "de las peores artimañas que se pueden hacer en tenis". Hay que recordar que los cambios de pista y pequeñas pausas para ir al baño solo son legales en los juegos impares, es decir, no con 1-3, pero sí con 2-3, por ejemplo.

Pues bien, marcharse al baño como insinúa la película con 1-3 no pasó en la realidad y Arantxa lo explicó en una entrevista en la Cadena Ser: "Cuando me enfrento a Venus Williams en 1994 era la número 2 del mundo, cabeza de serie número 1 del torneo. Era el torneo de Oakland, no se jugaba al aire libre, era indoor, y se jugaba en noviembre, a final de temporada, antes de la gira del Masters femenino que se jugaba en Nueva York. Era en pista dura y súper rápida, no como parece en la película. Es imposible que me hubiera ido de la pista con 1-3 porque nunca te puedes ir en los juegos pares, si acaso me habría ido en el 2-3. Además, luego el tiempo está limitado, cuando uno va al baño está limitado. Me habrían sancionado si hubiera estado más tiempo. Lo que pasa es que eso le da la importancia a la película. No hay otra forma de que sea relevante la película. Es verdad que perdí el primer set por 2-6 pero después gané 11 juegos seguidos y eso lo dice todo".

Arantxa no solo venció en ese partido sino que ganó el torneo y ninguna crónica habla de que en ningún momento se fuese al baño: "Acabé ganando el torneo en individual y dobles y era cuando estaba en el mejor momento de mi carrera. El año anterior había sido número 1. Pero la película no habría tenido tanto tirón si no lo hubieran hecho así. Es Hollywood".

El enfado de Arantxa es evidente y no dudó en constatarlo en la entrevista varias veces: "Mejor no comento sobre el papel que hacen de mí en la película... Es inexacto lo que dice. No quiero culpar a la actriz que me interpreta. Intentan que sea bastante parecida a mí. Era rubia y la tiñeron el pelo de negro para que fuese más auténtico. Se ve que es una chica mexicana, yo no la conozco, que juega al tenis y no puedo decir mucho más de ella. Por eso no me quería pronunciar".