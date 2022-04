La extraña enfermedad que minimiza a Djokovic

Novak Djokovic perdió en casa la gran final del torneo de Belgrado ante el ruso Rublev. El serbio sigue sin encontrar su mejor tenis. Muchos aficionados se preguntan si le ocurre algo a Novak.

Nole respondió a esa pregunta tras la derrota ante Rublev: "Pasé una enfermedad. No se trata de coronavirus, no quiero dar más detalles, pero es algo que me afecta al metabolismo", explicó Novak Djokovic.

Una misteriosa enfermedad que está influyendo en su capacidad de resistencia: "Es preocupante tener esa sensación en la pista. No me sentí cansado hasta el final del segundo set. El juego 5-4 fue un juego largo y fue entonces cuando comencé a no sentirme bien. También me pasó en Montecarlo".

Durante el partido, el tenista serbio dio numerosas muestras de cansancio. Llegó a usar varias toallas con hielo cuando se dirigió a la silla en los descansos entre juegos y en la tercera y dedinitiva manga se le vio exhausto y perdió por un contundente 6-0.

"Nunca me había pasado, igual en las primeras etapas de mi carrera, pero primero Montecarlo y luego aquí. Por eso creo que está relacionado con la enfermedad que pasé, fue algo duro físicamente y también en salud", señaló un misterioso Djokovic sin querer dar más detalles.