Benoit Paire, un tenista francés al que siempre le ha sobrado talento y le han faltado neuronas, dio la nota en Portugal en pleno torneo de Estoril. Paire terminó pelado con el público luso al que dedicó una bajada de pantalones en plena pista.

Debutada el galo en primera ronda contra el coreano Kwon, con el que ya había perdido una semana atrás en Barcelona provocando que el asiático se midiese al campeón del Godó, Carlos Alcaraz. En Estoril la historia se repitió. Kwon ganó a Benoit, actual número 60 del mundo, en dos mangas por 6-4 y 7-5.

El partido no fue uno normal. Paire mostró una actitud lamentable. Constantes quejas, protestas al juez de silla y una desgana inusitada que levantó las iras del público. Tras la derrota, el respetable le dedicó una tremenda pitada con abucheos varios.

Benoit no se cortó y respondió al respetable a su manera. Les dedico una bajada de pantalones, una falta total de respeto y educación. No contento con su actitud intolerable, acudió a su Twitter para subir un emoticono de un corte de mangas. Además, comenzó a publicar los mensajes que le llegaron de diferentes aficionados por mensaje directo. Insultos y amenazas. El motivo estaba relacionado con las apuestas. Muchos confiaron en él y su sorprendente actitud de desgana, como si le diera igual ganar o perder, provocó la ira de un buen puñado de apostantes que se sintieron estafados: "Como no ganes esto aquí estás muerto, puta escoria, date por muerto, te vamos a asesinar". Benoit mostró las amenazas recibidas y añadió el siguiente mensaje: :"¿Os parece normal?".

C’est normal pour vous ? — paire benoit (@benoitpaire) April 25, 2022

Un capitulo vergonzoso que salpica al mundo del tenis.