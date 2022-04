Rublev no fue al Conde de Godó por "el mal trato" que sufrió

Andrey Rublev ha tenido una gran semana en Belgrado ganando el torneo y llegando así en buenas condiciones al Mutua Madrid Open que se arranca hoy en la Caja Mágica y que tendrá la participación de los jugadores ATP la próxima semana. El ruso ganó en Serbia, pero sorprendió que no acudiera al Conde de Godó y más teniendo en cuenta que tiene pasado allí.

Rublev comentó de forma misteriosa por qué no fue al Conde de Godó: "El torneo de Barcelona es como si fuese mi casa, porque soy miembro del Real Club de Tenis de Barcelona. Pero tenía razones para tomar esta decisión. El año pasado los organizadores del torneo no se portaron bien con algunos jugadores, entre ellos yo".

Andrey no quiso dar muchos más detalles sobre lo que pasó el año pasado, pero lanzó otro dardo más comentando que su ausencia no fue la única del torneo de este año: "No quiero entrar en detalles pero eran cosas significativas y por eso no me extraña que faltasen algunos nombres conocidos entre los participantes. Por eso acepté la invitación del Serbia Open y me salió bien. En Belgrado me han tratado diez veces mejor de lo que esperaba".

El tenista ruso que ganó en la final del Serbia Open a Novak Djokovic. Muchos se ha hablado del estado físico del serbio, que ni mucho menos pasa por su mejor momento: "Al contrario que lo que me pasó a mí, Djokovic tuvo un día de descanso antes de la final y pensé que le valdría. Además, recuerdo las veces que Djokovic se ha recuperado tras jugar maratones en los Grand Slam. No me sentí superior en lo físico pero sí que hubo un momento en el que Novak dejó de jugar bien".

Rublev llega ahora a Madrid como campeón, algo que le dará mucha confianza de cara a tomar la tierra batida de la Caja Mágica.