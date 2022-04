Baja importante en el Mutua Madrid Open: Swiatek, número 1 del mundo

Si este martes recibíamos la confirmación de que Rafa Nadal iba a estar presente en el Mutua Madrid Open hoy miércoles las noticias han sido negativas. La Caja Mágica no podrá ver en directo a la actual número 1 del mundo, Iga Swiatek, que ha decidido retirarse del torneo a última hora por problemas en uno de sus hombros.

Así lo anunciaba el propio torneo y la propia jugadora:

Iga Swiatek has withdrawn from the #MMOPEN Wishing you a speedy recovery! See you in 2023 pic.twitter.com/yOi18lcFCM — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 27, 2022

🎾Unfortunately my team and I decided that I need to withdraw from Madrid. I hope to see you next year.

🎾Razem z moim teamem zdecydowaliśmy, że niestety wycofam się z turnieju w Madrycie. pic.twitter.com/SQ4lJUwhPd — Iga Świątek (@iga_swiatek) April 27, 2022

"Creo que esta es la decisión más inteligente de cara al futuro. Durante los últimos dos meses no he tenido demasiado tiempo para recuperarme físicamente, ya que solo he tenido dos días de descanso tras cada torneo para descansar, a partir de ahí era volver a trabajar para adaptarme a las nuevas condiciones de cada torneo. Esto no me ha ayudado: en Doha jugamos con muchísima humedad, en sesiones nocturnas; en Indian Wells tienes jetlag, condiciones muy secas; en Miami vuelves a tener condiciones muy húmedas, y en Stuttgart debes ajustar para empezar a jugar en una tierra batida que, además, es diferente a las demás. Tras haber puesto todo en la balanza, creemos que este es el mejor momento para mí para descansar un poco y prepararme para Roma y Roland Garros. Siento molestias en algunas partes del cuerpo, pero no son enormes, creo que podremos arreglarlas sin problemas", comentó la número 1 del mundo para explicar su decisión.

En rueda de prensa, donde ha explicado su decisión, la tenista polaca ha comentado qué hará en los próximos días: "No creo que vuelva a casa, me gustaría ver Europa un poco y mantenerme en la dinámica del circuito. Intentaremos encontrar un lugar adecuado para entrenar, creo que en España o en Italia, puede que nos quedemos por aquí. En Roma jugaré seguro, es nuestro plan y no creo que cambie. El objetivo es prepararnos para jugar en Roma y llegar al pico de forma en Roland Garros".

Ahora, la número 1 del torneo es la número 2 del mundo y esa no es otra que nuestra Paula Badosa, que esta misma semana ha logrado auparse a esa segunda posición.