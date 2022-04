Carlos Alcaraz desvela su lado más personal: el dinero, la fama y lo que come antes de cada partido

Carlos Alcaraz es el hombre de moda en el deporte español. El joven tenista murciano, que cumplirá 19 años el próximo jueves, lleva una temporada de ensueño en la que ya ha ganado tres torneos importantes (ATP 500 de Río de Janeiro, Masters 1000 de Miami y Trofeo Conde de Godó en Barcelona) y ha dado un enorme salto en el ranking ATP. Hace un año figuraba en el puesto 119 y ahora es el noveno del mundo con 3.827 puntos, amenazando la octava plaza del ruso Andrey Rublev (4.025).

El jugador de El Palmar tiene hambre de títulos y va a por todas en el Mutua Madrid Open (cuarto Masters 1000 de la temporada), donde debutará la semana que viene. Exento de la primera ronda al ser el octavo cabeza de serie, el murciano ha estado entrenando estos días en pistas de tierra batida en Villena (Alicante), en unas condiciones parecidas a las de la capital de España al encontrarse a 500 metros de altitud.

No renuncia a nada en Madrid, pese a que el camino seguramente será bastante duro (a la espera de conocer el cuadro final este viernes por la tarde).

Este jueves por la noche estuvo Alcaraz en El Hormiguero, el programa que Pablo Motos dirige y presenta en Atresmedia, y allí habló de muchas cosas la gran promesa del tenis español, a quien se le ha comparado rápidamente con Rafa Nadal porque ambos explotaron muy jóvenes. "Me lo voy tomando de forma cada vez más normal. Si te comparan con Rafa es porque estás haciendo las cosas bien. Lo llevo cada vez mejor", comentaba un Alcaraz que, hasta hace no mucho, hacía un llamamiento a la prensa para que le llamaran "Charly" y no "el nuevo Nadal".

Sobre la fama, el murciano decía: "Lo llevo bastante bien. A todo el mundo le digo que no me considero famoso. Cuando me reconocen me lo tomo con la máxima naturalidad posible", comentó, para después admitir que sus amigos se ríen un poco de él cuando le piden fotos y autógrafos.

Además, Alcaraz ha desvelado que antes de la semifinal del Trofeo Godó ante el australiano Alex de Miñaur tuvo un percance del que nadie se enteró. "El domingo me caí por las escaleras antes de jugar la semifinal. Me hice daño en el sóleo. Al final salí a pista y con la adrenalina del partido se supera", explicaba. "En las dos horas entre partido y partido me dormí una siestecita de media horita".

El español se embolsó la nada desdeñable cifra de 1.113.942 euros por ganar el Masters 1000 de Miami, pero ha desvelado que todavía pide permiso a sus padres para comprarse algunos caprichos. "Mis padres me llevan el tema del dinero. Depende del capricho que sea. Si es pequeño no les pido permiso, pero para un coche bueno todavía estoy luchando", bromeaba. "Para este tema mi padre es más duro. Cuando se trata de salir con mis amigos, mi madre", añadía.

En lo referente a su alimentación, Alcaraz dejaba impresionado al presentador al desvelar su curiosa comida antes de los partidos. "La noche antes suelo tomar arroz y pescado. Una hora y media antes de un partido como una pasta con crema de cacao 100% con dátiles -ambrosía-, para que me de energía", relató, para después dejar claro que puede aguantar sin ir al baño.

La cara le cambia a Alcaraz cuando habla de su entrenador, Juan Carlos Ferrero, y su equipo, con los que empezó con 15 años. "Era bastante cabezón, no entraba en razón y eran peleas constantes. Era muy desordenado, me cabreaba, no controlaba bien mis emociones... Juan Carlos ha tenido un trabajo muy importante", se sinceró Alcaraz.

Precisamente, el de El Palmar destacaba que el aspecto mental es primordial entre la elite. "La diferencia entre los 15 primeros del ranking es sólo mental", comentó. Precisamente por eso, la malas rachas son complicadas... aunque él no se acuerde. "Seguro que he tenido, pero no me acuerdo", bromeó. "Cuando perdí en primera ronda de Montecarlo, sin querer, sientes como que has perdido confianza", aseguraba a continuación.

Hablando de su golpe maestro, la dejada, el murciano explicó que le han aconsejado ir dejando de usarla: "Poco a poco me van conociendo y saben que hago muchas, pero lo seguiré usando".

Por último, Carlos Alcaraz desvelaba cómo es su día a día en la academia. "Siempre estoy a las 9:30 en el gimnasio y hasta las 13:00 o 13:30 estoy entrenando sin parar", explicó. "Normalmente entreno unas cuatro horas al día".