Carlos Alcaraz no entiende de presión y debuta a lo grande en Madrid

No era ni mucho menos un debut cómodo para Carlos Alcaraz ya que Basilashvili no era una piedra de toque fácil en un debut. De hecho el día anterior se había impuesto al siempre irregular talento de Fabio Fognini. El georgiano dominó al italiano y en el intercambio duro de golpes salió beneficiado. Esa pegada tan característica de Nikoloz puso a prueba Carlos durante el partido, pero este chico tiene madera de lo que ya es, todo un campeón de Masters 1000.

La famosa presión de Madrid no rompió la concentración de Alcaraz. Eso sí, en cada uno de los dos sets tuvo momentos de tensión porque dejó irse en el marcador a su rival. Nunca más allá de lo incontrolable, pero algún susto sí se llevo. Aún así, Carlos fue imponiendo poco a poco su agresividad y cuando Basilashvili quiso evitar la poderosa derecha del español, este estuvo muy serio con su revés.

Carlos no dejó de ser ofensivo en ningún momento y eso le sirvió para pasar de un 2-3 en contra a llevarse la primera manga por 6-3. En la segunda, le costó algo más y llegó a estar 3-5 abajo. El problema para Basilashvili es que el georgiano no pudo encontrar regularidad frente a la capacidad de Alcaraz de no bajar ni un ápice su intensidad. Con esa mentalidad y ese tenis potente y valiente, Carlos se llevó el segundo y definitivo set por 7-5.

Fue un gran debut para el tenista murciano que acabó su partido más allá de las doce de la noche. Empezó a jugar el martes y acabó el miércoles. 1 hora y 23 minutos que dejaron muy buenas sensaciones en el público madrileño que espera ver a Carlos hasta el domingo o, como mínimo, hasta un hipotético cruce ante Rafa Nadal. Hay Carlos para rato y sí, este chico es buenísimo.