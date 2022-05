Carlos Alcaraz le hace un Nadal a Rafa y desafiará a Djokovic en Madrid

Rafa Nadal sigue siendo el rey, pero tenemos un príncipe que cogerá la corona antes o después. Ese príncipe tiene 19 años recién cumplidos y se llama Carlos Alcaraz. Un jugador el murciano capaz de hacerle un Nadal a Don Rafael Nadal Parera. ¿Y qué es hacerle una Nadal a Rafa? Pues jugar a las mil maravillas sobre tierra batida y entre otras cosas superar una torcedura de tobillo que le pudo hacer perder el encuentro. Eso hizo Carlos. Eso hizo el señor Alcaraz. Genialidad y coraje, es decir, un Nadal.

El partido fue apabullante de Carlos. Demoledor. Solo le pudo parar el siempre eterno coraje de Rafa y esa torcedura de tobillo en el segundo set que hizo que Carlos se centrase más en intentar olvidar el dolor y sobre todo desterrar de su mente la posibilidad de retirarse. Además, poco después de eso y de ser atendido por el médico con un vendaje compresor, una espectadora sufrió un golpe de calor y el partido se paró. Entre eso y el descanso del segundo set que ganó Nadal, Alcaraz volvió a coger el tono y cuando se olvidó del tobillo volvió a sacar a pasear todo su registro de golpes.

Alcaraz fue mejor en todo como he comentado anteriormente. Su derecha fue un el martillo de Thor, su revés logró la profundidad y los ángulos que él quería y encima se puso a repartir dejadas que ni el mismísimo Rafa Nadal pudo alcanzar. El partido fue un espectáculo y el único pero que se le puede poner es que no pudimos tener a la mejor versión de Rafa, algo que habría hecho aún más épico el encuentro.

2-6, 6-1 y 3-6 fue el marcador final de un choque que ya es historia del tenis y del deporte español. Es la tercera vez que se miden y es la primera que gana Carlos. Perdió el año pasado aquí en la Caja Mágica, este año en semifinales de Indian Wells y ahora a la tercera llegó la vencida. Alcaraz ha ganado a Rafa Nadal y eso nunca lo olvidarán los espectadores que abarrotaron la pista central del Mutua Madrid Open un seis de mayo de 2022.

Ahora toca el Carlos Alcaraz vs Djokovic en semifinales. Aquí sí que no habrá reparto de apoyos. Ahora todo el Estadio Manolo Santana quiere ver a su príncipe ganando al número 1 y si Carlos juega como hoy ante Rafa, Novak tendrá que sacar todo su talento para que este príncipe no le gane a otro rey del tenis mundial.