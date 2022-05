Carlos Alcaraz le enseña a Djokovic quién manda en Madrid

Tres horas y 35 minutos de dos genios intercambiando golpes al más alto nivel y con un tenis que, por momentos, hizo rozar el infarto en los aficionados que llenaban la Caja Mágica de Madrid. Lo que ocurre con esos dos genios es que uno de ellos acaba de cumplir 19 años esta misma semana y eso no es ni mucho menos habitual. Tampoco lo es cargarte en la misma semana y en dos días seguidos al rey de la tierra batida, Rafa Nadal, y a otro rey del tenis y actual número 1, Novak Djokovic.

Seguramente estarán esperando que diga el nombre del ganador del partido, pero es que ya se lo tienen que saber de memoria. Repasemos: Carlos Alcaraz, Charly Alcaraz, Carlitos Alcaraz, Carlitos o Charly. Todo menos Carlos, ojo. Como él mismo reconoció en su momento, lo único que no le gusta es que le llamen Carlos y cualquiera le lleva la contraria a este genio del tenis. Genio, por cierto, que como pasó y pasa con Nadal, es nuestro, es español.

El partido, un carrusel de emociones. Con un Novak Djokovic a un nivel altísimo, Alcaraz tuvo que armarse de paciencia y de recursos, cosas que tiene de sobra en ambos casos, para poder sostener, reducir o aumentar el ritmo que siempre quiso imponer Novak. En el primer set tuvo a tiro al serbio que, como es habitual, volvió a demostrar que tiene muchas vidas. Djokovic mantuvo a ras de suelo a Carlitos en el tie break y se llevó la primera manga al bolsillo. Suele pasar con Novak. No sabes cómo lo hace, pero te va ganando.

En el segundo set, Djokovic entendió que lo mejor era ralentizar el juego y así evitar la potencia en el golpeo de Carlos. Eso sumado a que Alcaraz no lograba buenos primeros hizo peligrar y mucho el encuentro, sin embargo, Charly no estaba dispuesto a ceder y cuando tuvo que sacar el repertorio de golpeos y dejadas, el campeón de Miami apareció para llevarse por 7-5 el segundo set.

Fue en el tercero donde los corazones y los cuerpos de tenistas y espectadores de la Caja Mágica rozaron el colapso, sobre todo porque fue un partido desgastante en todos los sentidos. El partido superó las tres horas a mitad de set y aún quedarían 35 minutos de pasión por delante. Novak salvó la primera bola que tuvo Alcaraz para ganar el partido y no solo la salvó con un ace sino que encima se enfrentó con la mirada a la grada para dejar claro que él no cae sin luchar. Ojo, quizá le sobró tanto desafío a la grada, aunque sin eso lo mismo no llevaba los 20 Grand Slams que lleva. El problema para Nole es que Alcaraz no tiembla. Alcaraz no duda. Alcaraz no quiere seguir la estela de la anterior generación que se asustaba en estos momentos. Alcaraz se lo pasa muy bien en la pista y cuando acabó el partido con un tie break histórico, lo primero que dijo y perdón por las palabras fue: "Como decía mi abuelo, se gana con cabeza, corazón y cojones". Novak, mientras tanto, ni se despidió al salir. Buena señal ese enfado. Sabe que hoy puede ser el principio de un cambio en el mundo del tenis.

Ahora Carlos Alcaraz ya está en la gran final del Mutua Madrid Open 2022 y sinceramente el que tiene que tener miedo es su rival porque Charly, de momento, vuela. De Madrid al cielo, dicen. Carlos va directo hacia él. Eso sí, del subcampeón no se acuerda nadie y seguro que Charly o Carlitos, como ustedes quieran, no se quiere ir de Madrid sin subirse al cajón más alto del podio.