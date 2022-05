Garbiñe Muguruza vuelve a perder en primera ronda de Roland Garros

Garbiñe Muguruza no superó la primera ronda de Roland Garros. Es la segunda vez consecutiva que la española tropieza a las primeras de cambio en el Grand Slam de París. En esta ocasión cayó frente a la veterana estonia Kaia Kanepi por 2-6, 6-3 y 6-4 en 2 horas y seis minutos. El partido, otra vez más, lo tenía encarrilado con un 6-2 y 2-0 a su favor. En Roma, Rabat y ahora en Roland Garros le ha sucedido algo similar a Muguruza, ir ganando el partido, tenerlo supuestamente controlado y perderlo.

Firme en su salida a pista, Muguruza se fue diluyendo a medida que el tenis de su rival, de 36 años y 46 del mundo, fue mejorando y se produjo la remontada. En su décima participación en el Grand Slam de tierra batida, la ganadora de 2016 demostró que no atraviesa su mejor momento, sobre todo en el aspecto mental, donde no fue capaz de aferrarse a un partido que se le puso cuesta arriba. Derrotada en segunda ronda en Madrid, en Roma y en Rabat, no logra encontrar el tenis que le ha llevado a levantar dos grandes y disputar cuatro finales.

Ons Jabeur, también eliminada

La tunecina Ons Jabeur, sexta del mundo y una de las favoritas, también cayó en primera ronda frente a la polaca Magda Linette, 3-6, 7-6 (4), 7-5 en 2 horas y 28 minutos. Sorprendente derrota porque venía con una gran racha, con el título en Madrid y la final en Roma, lo que hacía presagiar un buen torneo en París.

Thiem sigue sin levantar cabeza

Otra de las sorpresas, esta es relativa, fue la de Hugo Dellien que avanza a segunda ronda tras derrotar con contundencia a Dominic Thiem por 6-3, 6-2 y 6-4 en 2 horas y un minuto. El boliviano, número 87 del mundo, ganó su segundo partido en tierra batida en su carrera. Thiem, no hace mucho uno de los favoritos para ganar Roland Garros, está pasando su peor momento como profesional. Hundido mentalmente ocupa el número 194 del ránking.

Del resto de partidos, destacar la victoria de Dimitrov ante Giron por un triple 6 a 1 y que Scharztzman también pasa de ronda tras superar en cuatro sets a Kuznetsov. A esta hora todavía falta que termine el partido de Felix Auger y debutarán en el día de hoy Carlos Alcaraz , ante Juan Ignacio Lóndero o Alexander Zverev, ante Sebastian Ofner.

