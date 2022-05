Entrena tu fuerza mental, según Rafa Nadal

Rafa Nadal. Estamos ante uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. La carrera de Rafa es casi inabarcable, con 21 títulos de Grand Slam en su haber y 5 Copas Davis, entre otros muchos trofeos, es un referente para todos los deportistas españoles.

Pero, ¿qué hace a Rafa Nadal ser Rafa Nadal?, ¿qué tiene Rafa que le haga destacar por encima de sus rivales desde hace casi dos décadas? Quédate y descubre cómo gracias a su fortaleza mental, Rafa consigue no perder la concentración en cada partido, por muy cuesta arriba que este se ponga. Además, podrás descubrir cómo mejorar esta habilidad y poder aplicarla a tu día a día.

¿Qué es la fuerza mental?

Como habrás podido ver en el vídeo, la resiliencia y la capacidad de concentración de Rafa Nadal son dos aspectos claves que le han llevado a lograr grandes gestas, como su mítica remontada en la final del Open de Australia ante Medvedev.

Estos aspectos junto con otros muy importantes como puede ser el autoconocimiento conforman la fuerza mental. Una habilidad muy importante que puede ayudarnos a marcar la diferencia, a lograr resistir mejor situaciones adversas y lograr sobreponernos a ellas.

Fortaleza mental: ¿Se tiene o se entrena?

La fuerza mental puede resultar innata para muchas personas, sin embargo es un factor que habitualmente se construye con el tiempo. Para la mayoría de nosotros es un proceso que puede resultar más complejo o más sencillo en función de la psicología de cada uno, pero que reporta grandes beneficios.

Desarrollar fortaleza mental te va a ayudar a lidiar con el estrés, las inseguridades, y, de forma general, con todos los retos y obstáculos que puedas encontrar en tu día a día.

Consejos para entrenar tu fuerza mental:

● Libera tu mente de creencias limitantes. Es muy común que, ante determinadas situaciones, nos hagamos pequeños y pensemos que no estamos a la altura o no somos capaces, sin embargo, somos mucho más capaces de lo que creemos. Tratar de eliminar este ruido, estas voces negativas que te dicen que no puedes, es un aspecto fundamental de la fortaleza mental.

● No gastes energía en aspectos que no puedes controlar. La fortaleza mental radica precisamente en ello, del mismo modo que hace Rafa, debemos centrarnos en la situación actual, en cómo encontrar la mejor solución y dejar de lado todos aquellos aspectos que no podemos controlar.

● Piensa en todos los avances que ya has logrado. Es común que cuando una situación nos supera caer en el desánimo y por consiguiente bajar los brazos. Es en estos momentos donde la fortaleza mental cobra más importancia que nunca. Debes ser capaz de echar la vista atrás y valorar los logros que has sido capaz de conseguir, superando situaciones igual de complicadas e incluso peores.

● Aprende a identificar tus emociones. Este aspecto es, en esencia, el más importante. Identificar correctamente todas las emociones y sentimientos que tenemos cuando las cosas se ponen complicadas es la base para lograr desarrollar fuerza mental. Debemos saber de dónde partimos y a qué punto queremos llegar.

Fuerza mental en el deporte

Pero, ¿y qué hay del deporte? Cuando pensamos en un deportista de élite, somos capaces de ver y admirar su técnica, su actitud incansable y, por supuesto, los resultados que le han llevado a estar donde está. Pero a menudo solemos pasar por alto otro de los ingredientes de su éxito: la fortaleza mental.

La fortaleza mental en el deporte es de gran importancia ya que implica la capacidad de gestionar tus pensamientos, acciones y emociones, independientemente de otros factores como puede ser la autoexigencia, el estrés, el resultado, o el hecho de tener al público a favor o en contra. Con esta fortaleza jugando a tu favor, el campo de juego se vuelve menos exigente y las competiciones, algo más sencillas.

Como hemos podido ver, la energía en la cancha, el equipo técnico de Rafa Nadal, y su preparación han sido factores clave para la consecución de sus trofeos, pero la fortaleza mental, resiliencia y capacidad de concentración, le han hecho marcar la diferencia en un deporte tan exigente a nivel mental como el tenis.

Este control mental del juego no solo es aplicable al tenis, si bien es cierto que los deportes individuales son más exigentes a nivel mental, entrenar la fuerza mental puede resultar muy beneficioso en todo tipo de deportes, incluidos los colectivos.

Cómo tener fortaleza mental para tu día a día

La fuerza mental es una herramienta de gran utilidad para deportistas, pero como te podrás imaginar, la gestión de emociones y pensamientos es un factor fundamental para nuestro día a día.

Del mismo modo que Rafa Nadal tiene que lidiar con la autoexigencia, el estrés y situaciones difíciles durante un partido, en tu día a día también tienes que hacer frente a situaciones adversas, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal. Y es aquí donde la fuerza mental puede ser una gran aliada.

A continuación te vamos a dar algunos tips que te van a servir de gran ayuda para superar todas estas situaciones complicadas que todos hacemos frente en nuestro día a día:

● Analiza la situación con perspectiva para tomar la mejor decisión. Visualizar tus objetivos y centrarte en ellos te ayudará a conseguirlo.

● Mantén una actitud positiva. La autocrítica puede llegar a ser beneficiosa, pero siempre en su justa medida. Relativiza tus errores, aléjate de los pensamientos negativos y trátate a ti mismo con respeto.

● Tu pasado es tu mejor maestro. El fracaso y la frustración forman parte del proceso, pero no debemos quedarnos atrapados en esos pensamientos, sino usarlos a nuestro favor para aprender de ellos y alcanzar nuestra mejor versión.

Con estas claves podrás entrenar tu mente hasta alcanzar tu mejor versión. Pero no olvides que lograr una buena fortaleza mental lleva su tiempo y, como todo proceso, su evolución no es lineal. Disfruta del camino, sé consciente de todo lo que has conseguido hasta ahora y permítete relajarte y desconectar cuando lo necesites.

¿Qué es Mejor Conectados?

Mejor Conectados es una plataforma de contenidos de Telefónica donde personalidades de éxito como Ferran Adrià, Teresa Perales, Javier Gómez Noya o Nacho Azofra, u otros personajes como el emprendedor Javier Perea, o el violinista Kamran, retratan a la perfección la idea de que "cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles"; que es la verdad universal sobre la que se lanza Mejor Conectados.

El objetivo de Mejor Conectados no es otro que poner en valor el poder de las conexiones humanas: «Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas», afirma José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

«En Telefónica, creemos en un mundo más humano. Un mundo que se mueve gracias al talento de las personas. Por eso apoyamos el talento como mejor sabemos: conectándolo. Mejor Conectados quiere ser un lugar donde inspirarse, encontrarse, conectar y lograr cosas increíbles», explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Marca, Patrocinios y Medios de Telefónica.

¿Qué podemos encontrar en cada apartado de la plataforma?

En el apartado ‘Historias increíbles’ se visualizarán testimonios de algunos embajadores de la marca y que son personas muy conocidas, como el ya mencionado tenista Rafa Nadal, el chef Ferrán Adrià, la nadadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o el exjugador de baloncesto Nacho Azofra. Además, también cuentan su historia Javier Perea, de una start-up de Wayra, o Kamran Omarli, violinista de la Cátedra de Violín Telefónica de la Escuela Música Reina Sofía.

Asimismo, junto a las historias de estas personalidades, en Mejor Conectados podemos encontrar ‘Aprende con expertos’. Se trata de una serie de pequeñas "clases magistrales" en las que grandes figuras como Perico Delgado, Pablo Laso, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, María Zabala o Amaya

Valdemoro ofrecen, en primera persona, consejos y reflexiones que nos pueden servir de inspiración y aprendizaje. En definitiva, para establecer mejores relaciones en nuestro día a día.