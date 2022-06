Nadal, enigmático tras ganar a Djokovic: "Hablaremos después del torneo y lo entenderéis todo"

Rafael Nadal vivió uno de sus momentos más especiales en Roland Garros con su triunfo ante Novak Djokovic. El tenista español deja caer que puede ser su último Roland Garros por las terribles molestias que tiene que soportar en su pie y la victoria en un partido estratosférico ante el serbio le han dado un impuso de moral importante.

Tras el partido, Rafa atendió a la prensa y dio un repaso a la actualidad. Sobre su situación física, Rafa se muestra enigmático, no sabe que puede pasar cuando termine Roland Garros: "Hablaremos después del torneo y lo entenderéis todo. Aquí vamos a dejarlo todo y no sé lo que pueda pasar después de aquí. Ahora no es momento de dar explicaciones, pero la tiene y cuando acabe el torneo la diré. No sé qué pasará después de este torneo. Soy muy claro con eso, no tengo que esconder nada a mi edad. Tengo lo que tengo en el pie y si no encontramos una solución es difícil para mí. Por el momento no hemos encontrado una solución. Jugar las semifinales me da mucha energía para mí y ya veremos cómo queda lo de aquí abajo (pie izquierdo)".

Nadal quiso agradecer la presencia de su médico: "Ya dije en Roma que al tener mi médico aquí me ayuda a hacer cosas. Hablaré de esto cuando acabe el torneo. Hago todo para intentar jugar en las mejores condiciones".

Relacionado Un Nadal increíble destrona a Djokovic en Roland Garros

La importancia del apoyo del público: "Probablemente saben que no voy a estar aquí muchas más veces. Sentir el apoyo de la gente en este sitio, que es el más especial de mi carrera, es algo increíble".

Comparación Nadal, Federer y Djokovic: "Desde mi perspectiva los tres hemos cumplidos nuestros objetivos y hemos hecho historia porque hemos hecho cosas que no habían pasado antes. El nivel es parecido".

Entiende como parte del negocio la decisión de la organización para poner el partido en horario nocturno: "Es tarde para jugar tenis, pero no me puedo quejar porque tenemos dos días de descanso. Entiendo la parte del negocio: la televisión paga mucho para tener estos partidos tan tarde, los torneos ganan y los jugadores también".