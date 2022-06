El discurso de Rafa Nadal que descarta su retirada: "Seguiré luchando"

"No sé qué pasará en el futuro, pero seguiré luchando". Estas son las palabras que todos estábamos deseando escuchar de Rafa Nadal justo cuando levantase la 14ª corona de Roland Garros que conquistó ante Casper Ruud en París. Nadal no se retira y seguirá peleando por todo y contra todo.

Rafa Nadal firmó este discurso en plena pista central de Roland Garros donde agradeció a la organización por el gran torneo parisino, elogió a Casper y se emocionó junto a su familia y el público francés.

Exacto, lo has oído bien🤩 "No sé qué pasará en el futuro, 𝗣𝗘𝗥𝗢 𝗟𝗢 𝗩𝗢𝗬 𝗔 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗜𝗥 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗡𝗧𝗔𝗡𝗗𝗢" Enorme, @RafaelNadal 👏👏👏 pic.twitter.com/yXieyxwCiW — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 5, 2022

"Es muy difícil describir los sentimientos que tengo ahora mismo. No me creo que pueda seguir aquí, con 36 años, aún siendo competitivo. Esto me da mucha energía para seguir", comentó después de congratular al derrotado, el noruego Casper Ruud, y de dar las gracias a su equipo y su familia. "Muchas gracias por todo lo que hacéis por mí, todo esto no sería posible sin vosotros, especialmente no podría superar momentos duros, como son las lesiones. Si no fuera por vosotros me hubiera retirado hace mucho", comentó Nadal.

Estas palabras y el desmentido por parte de su equipo de prensa de que iba a dar una segunda rueda de prensa tras el partido para anunciar su retirada dejan más tranquilos a todos los amantes del tenis.