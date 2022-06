La ambición de Carlos Alcaraz: "Veo posible ganar Wimbledon"

No será por falta de ambición. Carlos Alcaraz solo tiene 19 años, pero ya tiene en su palmarés dos Masters 1000, uno en Miami y otro en Madrid. Con esas credenciales, que no son habituales a su edad, es normal que Carlos se fije metas altas, pero eso no hace que siga sorprendiendo su ambición por las grandes citas, es decir, los Grand Slams.

Hace una semanas, Carlos ya dijo que se veía preparado para pelear por Roland Garros. Zverev le apartó de ese sueño, sin embargo, dejó buenas sensaciones en su segunda visita a la tierra batida de París. Ahora toca hierba y eso quiere decir que la gran cita de Wimbledon se acerca. Carlos lo sabe y va a por el premio más alto.

"Claro que lo veo posible. Al final es el sueño que busco. Es por lo que trabajo todos los días. Todo el mundo recuerda la final de 2008 entre Nadal y Federer, considerado uno de los mejores partidos de la historia y que fue espectacular", comentó Carlos tras ser nombrado embajador de su tierra.

Además, Alcaraz reconoce que ha crecido viendo los grandes partidos de Rafa Nadal en la hierba del All England Club de Londres y que él quiere seguir esos mismos pasos: "Rafa ha ganado varias veces partidos históricos en Wimbledon, y me digo, ojalá pueda estar yo ahí jugando este tipo de partidos'"