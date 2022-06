Djokovic se rinde a Nadal: "Me quito el sombrero con lo que ha hecho"

Novak Djokovic, actual campeón de Wimbledon, acudió a la primera rueda de prensa previa al inicio de Wimbledon en las instalaciones del All England Club. El serbio debuta el lunes en la primera ronda ante Soonwoo Kwon.

El número 3 del mundo tuvo buenas palabras para Rafa Nadal: "Le operaron, se perdió medio año y, después de eso, volver y ganar un Grand Slam... Es impresionante. Me quito el sombrero por lo que ha hecho. Es un campeón increíble, con un espíritu de lucha espectacular. Es para admirarle." Además, el serbio reconoció que no puede tenerle más que respeto a uno de sus mayores rivales de siempre.

El tenista también se refirió a la decisión de Wimbledon de prohibir que participen jugadores rusos y bielorrusos mostrando su desacuerdo: "No estoy del todo de acuerdo en prohibir a rusos y bielorrusos jugar. No veo cómo pueden haber ayudado a todo lo que ha pasado. No lo veo justo. Si a mí me pasara, sin haber contribuido al conflicto, no lo vería justo. Me gustaría recordar que, entre el 92 y el 96, los serbios no pudieron competir a nivel internacional."

Después de una preparación sin torneos previos a Wimbledon, el balcánico también quiso expresar que el ranking ATP ya no es una prioridad para él. Además, el serbio perderá 2.000 puntos, pase lo que pase en Wimbledon, y podría caer varios puntos más en la clasificación. "No quiero decir que no son importantes, pero para mí no lo son tanto como antes. Ahora no persigo el ranking como antes, cuando quería romper el récord de Federer. No es tan importante en términos de prioridad. No he podido defender 4.000 puntos entre Australia y aquí, eso me afecta, pero mis prioridades son otras", señaló.