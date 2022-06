Sufridísimo estreno de Carlos Alcaraz en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada. El murciano se ha impuesto con muchos apuros al alemán Jan-Lennard Struff, que venía en un pésima estado de forma pero que complicó el debut del español en el torneo y le empujó hasta el límite (4-6, 7-5, 4-6, 7-6 (3) y 6-4), en un duelo que duró cuatro horas y diez minutos.

Alcaraz llegaba a Wimbledon sin partidos previos en hierba y estuvo cerca de pagar la novatada contra un Struff que, pese a que ha perdido 12 de sus últimos 13 partidos, tiene un juego que se adapta a la perfección a esta superficie. A base de utilizar su potente saque y acortar los puntos, metió en un problema a Alcaraz, cuyo intento de alejar los favoritismos durante la semana pasada cobró sentido cuando el alemán amenazó con eliminarle.

El murciano necesitó del paso de los minutos para hacerse a las condiciones de la pista, que comenzó y terminó con el techo cerrado por la lluvia londinense, lo que actuó como estímulo para la potencia del germano. Tuvo que sufrir Alcaraz para forzar el quinto. Aguantó las embestidas de Struff y esperó su oportunidad, que llegó en el noveno juego, cuando aprovechó la segunda pelota de break del set. Rugió Alcaraz y la pista 1 por una rotura que valía el partido y la clasificación a segunda ronda. Su próximo rival saldrá del encuentro entre el holandés Tallon Griekspoor y el italiano Fabio Fognini.

Davidovich también apela a la épica

También sigue adelante Alejandro Davidovich, que necesitó cinco puntos de partido, tras estar al borde de la derrota, para vencer al polaco Hubert Hurkacz (7-6 (4), 6-4, 5-7 y 7-6 (8)) en la primera ronda de Wimbledon. Davidovich, que venía de lesionarse un dedo la semana pasada en Eastbourne —donde se tuvo que retirar, salvó un partido rarísimo—, que pudo sentenciar en tres sets, cuando dispuso de un 40-0 al servicio, con tres puntos de partido, y que se le complicó hasta el punto de estar a dos puntos de la derrota en el quinto set.

Hurkacz, que solo había remontado dos sets en contra en una ocasión en su carrera (primera ronda de Australia 2020), rozó la gesta al salvar los tres primeros puntos de partido en contra y encadenar un parcial de 9-2 en juegos que le permitió apuntarse el tercer y quinto set. El polaco tuvo la victoria en su mano. Fue break arriba en el quinto y llegó a ir 5-4 y 30-0 con su servicio. En ese punto, Hurkacz, semifinalista aquí el año pasado y séptimo cabeza de serie, tiró una volea a la que llegó deslizándose Davidovich para pasar al polaco y comenzar una remontada que culminó en el superdesempate.

El malagueño logra de esta manera su tercera victoria ante un top ten de su carrera, la segunda del año después de vencer a Novak Djokovic en Montecarlo y por primera vez gana un partido del cuadro final del torneo, donde ganó en categoría júnior en 2017. Su próximo rival será el checo Jiri Vesely, que ha ganado al argentino Federico Coria por 6-3, 6-2 y 7-6 (3).

Derrotas de Andújar, Verdasco y Ramos

Quien también pasa a segunda ronda es el balear Jaume Munar al imponerse al brasileño Thiago Monteiro, por 6-2, 6-4 y 7-5, mientras que Pablo Andújar, Fernando Verdasco y Albert Ramos-Viñolas caen eliminados en primera ronda. Andújar, que fue padre hace unos días, ha perdido ante el británico Cameron Norrie, por 6-0, 7-6 (3) y 6-3, y el veterano Verdasco ha hincado la rodilla frente al estadounidense Tommy Paul (6-1, 6-2 y 7-6 (4)).

Ramos-Viñolas ha perdido frente al noruego Casper Ruud —que hace tres semanas perdió la final de Roland Garros ante Rafa Nadal— por 7-6 (1), 7-6 (9) y 6-2.

Nuevo récord de Djokovic

Además, Novak Djokovic ha comenzado su andadura en Wimbledon con una victoria medio gas ante el surcoreano Soonwoo Kwon, ante el que se dejó un set (6-3, 3-6, 6-3 y 6-4), en lo que ha sido una clara advertencia al principal favorito de que este torneo no va a ser precisamente un paseo. Este pequeño tropiezo tampoco supone una señal de peligro enorme para el serbio, que también entregó un set en su debut de 2021 ante el local Jack Draper, para no dejarse una manga más hasta la final.

Con este triunfo, Djokovic suma 22 victorias seguidas en Wimbledon, torneo que ha ganado en seis ocasiones, la última de ellas el año pasado (2011, 2014, 2015, 2018, 2019 y 2021). No pierde Nole en el All England Club desde que se tuvo que retirar en 2017, hace ya cinco años. Aunque su nivel ante Kwon estuvo lejos de la perfección —de hecho, cometió casi 30 errores no forzados—, Djokovic sí está mostrando su mejor versión en lo que llevamos de año. Su próximo rival, el miércoles, será el australiano Thanasi Kokkinakis, verdugo del polaco Kamil Majchrzak (7-6 (5), 6-2 y 7-5).