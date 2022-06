Serena Williams explica por qué le puso a su perro el nombre de Rafa Nadal

Serena Williams y Rafa Nadal son leyenda viva y en activo del tenis mundial. La estadounidense tiene 23 Gran Slams. Rafa suma 22, el último conseguido hace pocas semanas en Roland Garros. Ambos suman la friolera de 45 Majors. Casi nada. Y como no, uno es fan del otro.

En este caso hablamos de Serena Williams, que vuelve a las pistas y lo hará a nivel individual en las pistas de hierba del All England Club de Londres, es decir, en Wimbledon. Allí, Serena ha logrado un total de siete títulos y allí volverá a la competición buscando, como ella dice, cotas muy altas.

"Tengo metas altas, ya lo sabéis, pero no lo sé... Veremos. No sabía cuando volvería. Me sentí más preparada de lo que pensaba hace un mes, mucho más. Pensaba en salir a disfrutar y fue genial. Amo lo que soy y no lo cambiaría por nada", comentó en rueda de prensa.

Sobre Nadal, poco más tuvo que decir Serena al explicar que es tan fan de Rafa que incluso uno de sus perros llevó el nombre del campeón español: "Ha hecho mucho. Ha estado ocupado (risas). Siempre he sido fan de Rafa. Le puse a mi perro su nombre, así que... Es tan lindo. Extraño al pequeño. Así que obviamente siempre estoy apoyando a Nadal. Ha sido realmente inspirador todo lo que ha hecho este año. Y tiene mucho más que hacer".

Hoy arranca Wimbledon y en las verdes pistas del All England Club estarán tanto Serena Williams como Rafa Nadal.