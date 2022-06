Cornet: "En Roland Garros hubo un brote de COVID y no nos hicimos pruebas"

Esta mañana se ha conocido el segundo positivo por COVID en Wimbledon. Matteo Berrettini se ha unido a Marin Cilic en la lista de bajas de última hora por coronavirus. El italiano, finalista el año pasado y uno de los favoritos de esta edición, decidió someterse a un test tras tener síntomas estos últimos días.

A raíz de esto, la tenista francesa Alize Cornet ha hablado en una entrevista para el diario L’Équipe, dando a entender que no está de acuerdo con que los positivos por COVID no puedan jugar si están en condiciones de hacerlo: "El COVID es ahora parte de la rutina, hay vacunas, etc. No podemos volver a lo de hace unos meses".

Además, la jugadora gala ha dejado unas palabras que han encendido las redes sociales: "En Roland Garros hubo un brote de COVID y nadie habló de ello. En el vestuario todos lo tenían y no decían nada". Además, no entiende que los jugadores se sometan ellos mismos a pruebas de COVID: "Forma parte de nuestra vida el COVID, nos hemos vacunado. No nos vamos a hacer autotests para fastidiarnos y no poder jugar".

Estas palabras llegan en medio del campeonato de Wimbledon y con dos jugadores que ya han tenido que abandonar el torneo por dar positivo. Recordemos que Rafa Nadal y Novak Djokovic entrenaron la semana pasada en las instalaciones del All England Club junto a Berrettini y a Cilic.