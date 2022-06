"Estoy triste por tener que compartir con vosotros que he dado positivo en COVID. Me he autoaislado y esperaba estar preparado, pero, desafortunadamente, todavía no me siento bien. Tengo el corazón roto por perderme Wimbledon y por terminar así mi temporada de hierba. ¡Deseando competir el año que viene!". Estas son las palabras de Marin Cilic tras dar positivo el coronavirus en plena disputa del torneo británico.

El tenista croata ha tenido que abandonar Londres por este motivo y ya no podrá enfrentarse en unos hipotéticos cuartos de final ante el campeón español, Rafa Nadal. Pero, ¿qué tiene que ver Novak Djokovic con el positivo de Cilic? Que ambos entrenaron el otro día en la pista central y mantuvieron contacto directo durante ese día.

Novak Djokovic, que debutó este lunes con una trabajada victoria ante Kwon, está pendiente ahora de las pruebas para confirmar que no se ha contagiado. En caso de dar positivo tendrá que abandonar el torneo y eso supondría un golpe tremendo para él y para la organización ya que es, con permiso de Nadal, el gran favorito para llevarse el título.

Hay que recordar que Djokovic y Nadal solo podrían enfrentarse en una hipotética final, algo que es lo que desea todo el All England Club.