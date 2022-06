Davidovich perdió su partido por un pelotazo de ira: "Fue un retraso mental"

La frustración en el mundo del tenis es una constante que hay que superar día a día para competir al máximo nivel y al español Alejandro Davidovich seguro que le sirve para el futuro su mala gestión de la misma en Wimbledon. La situación era la siguiente: bola de partido para el rival en el tie-break del último set, el español no lo encaja de buenas maneras y lanza un pelotazo al aire.

Así recogía el momento Movistar:

Alejandro Davidovich, eliminado tras un duelo durísimo, que acaba cayendo del lado de Jiri Vesely. 6-3, 5-7, 6-7, 6-3 y 7-6. #WimbledonMovistarPlus pic.twitter.com/iYjEywjdPJ — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) June 29, 2022

Tras esto, el colegiado, norma mediante, sanciona a Davidovich con un punto en contra y eso al ser bola de partido para el rival le cuesta el partido al español. La cara de Alejandro en la silla lo decía todo y posteriormente en declaraciones en rueda de prensa, él mismo reconocía que esto no le puede volver a pasar y menos en la élite.

Relacionado Alcaraz pasa la apisonadora y ya está en tercera ronda

"Las reglas están puestas y si yo he cometido un error, lo tengo que asumir y ya está. Ha tocado en la bola de partido, como si hubiera sido en 5-4 o en el 3-3. Pero no sabía que me iba a quitar un punto, porque creía que eran diferentes conductas, pero me lo ha explicado y me ha quedado claro. Toca aprender de eso. Fue un retraso mental. Intentaré que estas cosas no pasen en el futuro", comentó el jugador malagueño.