Nadal no afloja y ya está en cuartos de Wimbledon

Confirmadas las buenas sensaciones de la ronda anterior, Rafa Nadal volvió a jugar a un gran nivel en octavos de final y ya está en cuartos de Wimbledon. El balear se deshizo

en tres sets del neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-4, 6-2 y 7-6(3), confirmando su buen estado de forma en una superficie no tan grata para su juego.

Rafa Nadal volvió a ganar sin ceder ningún set pero el partido no fue tan plácido como el de Sonego. Le costó romper en el primer set al manacorí. El neerlandés consiguió aguantar su saque hasta su último juego de servicio del set. Sus fuertes saques a 200 kilómetros por hora no daban posibilidad de réplica. Llegó el momento de la verdad y Rafa Nadal, como de costumbre, no tembló. Rompió en el 5-4 para llevarse la primera manga con 6-4. Lo celebró el español, que había cumplido con el primer objetivo del día.

El segundo set fue el más plácido para el bicampeón de Wimbledon. Empezó a funcionar el revés cruzado y al neerlandés le costaba con su servicio. Dos veces le rompió Nadal el suyo, y 6-2 en el bolsillo. Dos sets a cero. Partido encarrilado pero quedaba lo más complicado.

La tercera manga empezó mal para el español. ‘Break’ en contra a las primeras de cambio, pero Nadal reaccionó al instante. Le devolvió la rotura al siguiente juego. Avanzó el set y Nadal volvió a romper y se puso con saque a favor para finiquitar el partido. El juego fue desastroso y ante la sorpresa de todos, el neerlandés se resistía. El partido fue hasta el ‘tie break’. Le costó cerrar al balear. Desperdició tres bolas de partido con 6-3, pero a la cuarta fue la vencida. Un mal remate final de Botic van de Zandschulp terminó con el partido.

Rafa Nadal avanza a cuartos de final, donde le espera el rival de mayor entidad hasta el momento: Taylor Fritz. El estadounidense llega en un gran estado de forma y ya sabe lo que es ganarle al español. Su último enfrentamiento fue en la final de Indian Wells de este año, con victoria del americano. La situación es distinta en Wimbledon. Nadal llega mejor físicamente, a pesar de los problemas crónicos en el pie izquierdo.

El partido será el miércoles en la pista central, seguramente en último turno. Nadal buscará volver a las semifinales de Wimbledon tres años después.