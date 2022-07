Pat Cash, Mats Wilander y John McEnroe no soportan más a Kyrgios

El partido entre Stefanos Tsitsipas y Nick Kyrgios en Wimbledon ha desatado la polémica por la pésima actuación de ambos tenistas. Hubo de todo, como por ejemplo pelotazos a la grada, insultos, intentos de agresión con la pelota... De todo y todo vergonzoso. Eso sí, la ATP, como siempre, no hizo absolutamente nada y Kyrgios sigue presente en el torneo tras ganar el encuentro.

De este partido se ha hablado mucho, pero cuando los protagonistas de las opiniones son exleyendas del tenis, toca prestar mucho atención. Vamos por orden para conocer los comentarios de los tres campeones. El primero, compatriota de Kyrgios, campeón de Wimbledon en 1987 y comentarista en la BBC, Pat Cash: "Espero que Kyrgios no haga caer al tenis a un nivel tan bajo como hizo el sábado. Fue un caos absoluto. Kyrgios ha llevado al tenis al nivel más bajo que he podido ver en cuanto a trampas, manipulación, abuso y comportamiento agresivo con jueces de silla y jueces de línea. Tuvo suerte de pasar del primer set, debería haber sido descalificado en el primer set. Tenemos que hacer algo con esto. Es un auténtico circo. ¿Es entretenido? Sí, posiblemente. Pero ha llegado al límite".

En segundo lugar, otra leyenda cuyo carácter también era polémico, el cinco veces ganador de Wimbledon, John McEnroe: "Ha sido vergonzoso. Kyrgios no necesitaba hacer todo eso. Da miedo ver lo bueno que es pero es triste que lo haga de esta forma".

Y por último, Mats Wilander, heptacampeón de Grand Slams: "Nunca había visto algo como esto y no estoy seguro de que quiera volverlo a ver, si soy honesto. No creo que queramos promocionar el tenis así. No queremos promocionarlo como entretenimiento. Queremos promocionarlo como un deporte que inspira y que es educativo, pero esto es lo que la gente quiere ver. No creo que vaya a ser un gran aficionado de esto".

Kyrgios, por su parte, sigue con su estilo porque le permiten hacerlo y después del partido ante Tsitsipas tuvo el atrevimiento de decir que él era bueno para el tenis y además, muy talentoso: "Quiero recordarle la gente que soy bastante bueno. Este es el torneo que tengo marcado en rojo en el calendario, por el que estoy ansioso de jugar cada año. Es el Grand Slam en el que tengo mi mejor oportunidad".