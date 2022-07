Paula Badosa pide "menos presión" y recuerda que no es "Rafa Nadal"

Paula Badosa no pudo mantener su buena progresión en Wimbledon tras derrotar, por ejemplo, a Kvitova y acabó perdiendo de manera contundente ante Simona Halep en octavos de final por 6-1 y 6-2 en apenas una hora de partido. Paula no empezó bien y Simona estuvo de sobresaliente. Todo eso sumado acabó con un choque fácil para la tenista rumana que también ganó a Badosa en el Mutua Madrid Open 2022.

Paula se expresaba así en la rueda de prensa posterior a su duelo con Halep y mandaba un recado a periodistas y aficionados:

Paula Badosa: ''No soy Rafa Nadal ni lo voy a ser. Nos hemos malacostumbrado un poco en España''. #NoticiasVamos #WimbledonMovistarPlus pic.twitter.com/JfTay0hqfR — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) July 4, 2022

Mucha gente se cuestiona si quizá la pregunta del periodista fue más afilada de la cuenta para que Paula contestase así o si hubo mención a Rafa Nadal o la presión, pero no fue así. La pregunta fue la siguiente: "¿Saca cosas positivas tras los últimos partidos?". Y la respuesta, aparte de lo escuchado, esta: "Debería ser así. Creo que a pesar de lo de hoy, el balance debería ser positivo, por cómo ha ido el año, por ser mi primer año en el Top-10... Debería ser positivo, pero siento mucho la exigencia de la gente detrás. Estás en la segunda semana y ahora preguntéis que por qué no se gana y cuando se pierde en la primera que por qué no se llega a la segunda. No sé cómo decirlo, no soy Rafa Nadal ni lo voy a ser. Nos hemos malacostumbrado un poco en España. Hemos tenido grandísimos jugadores, ojalá algún día pueda hacer parecido a él, pero me gustaría que se exigiera un poco menos, pero al final no puedo pedir eso. Mi equipo y yo valoramos el trabajo y tengo que estar protegida de eso y estar pendiente de hacer mi camino".

Además le preguntaron a Paula qué puede faltarle aún para dar un paso más en los Grand Slams como Wimbledon: "No sé qué me falta. Te puedo decir que, a la vez, todo y nada. He ganado Indian Wells pero a la vez lo máximo que he hecho en un Grand Slam han sido cuartos, que está muy bien, pero quiero más. Puede faltar mucho o puede faltar poco, pero pese a lo que falte hay que seguir trabajando, seguir perdiendo partidos así y salir adelante de ellos, creo que eso es importante. En partidos así te vienes abajo y voy a intentar no venirme abajo. Tengo que seguir luchando. Tengo 24 años, creo que me quedan por jugar 25 o 30 Grand Slam en mi vida o no sé cuántos. Quizás algún día dé la campanada o quizás no. Pero quiero que al acabar mi carrera haya dado mi mejor versión, que no sé si es la que ya he demostrado o me queda más. Voy a seguir luchando".