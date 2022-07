Fognini insinúa que Nadal fingió su lesión y luego se echa atrás

Fabio Fognini lleva tiempo sin estar al más alto nivel y ha tenido un importante bajón en el ranking desde que ganase en 2019 el Masters 1000 de Montecarlo ante Dusan Lajovic. Desde ahí, cero títulos de ATP y muchos puestos perdidos en el ranking. De hecho, a día de hoy no está ni siquiera entre los 50 mejores del mundo ya que ocupa el puesto número 68.

El tenista italiano de 35 años ha vuelto a ser noticia y no por su rendimiento en la pista sino por insinuar que Rafa Nadal fingió su lesión ante Taylor Fritz y luego, visto el revuelo de su insinuación, echarse para atrás también por las redes sociales.

Esta fue la publicación de Fabio en su cuenta de Instagram:

Y después añadió esto:

Fognini no solo rectificó así sino que puso otro mensaje más para aclarar sus intenciones: "Queridos amigos periodistas, quiero informarles que nunca he hecho un requerimiento a un campeón como Rafa y nunca me lo podría permitir. Ya es hora de parar de escribir y reportar todo lo que queráis de manera equivocada. Deseo a Rafa y a todo su Team mucha suerte en Wimbledon".

Pese a estas rectificaciones, todo hace indicar que Fabio Fognini ha cometido un error y luego se ha arrepentido.