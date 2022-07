Nadal no sabe si podrá jugar las semifinales: "Algo no funciona en el abdominal"

Rafa Nadal no se esconde y si tiene un problema lo dice abiertamente. Eso es lo que pasa con su abdominal, tocado durante esta semana y que ayer estuvo a punto de provocarle la retirada de Wimbledon. Rafa no esconde que el problema es serio y él mismo no tiene la certeza de poder jugar el viernes las semifinales ante Kyrgios.

"El cuerpo está bien, pero en el abdominal hay algo que no funciona. A partir del 3-1 del primer set, cada vez que sacaba me daba un latigazo ahí abajo He pensado que no sería capaz de acabar el partido. Es cierto que tanto mi padre como mi hermana me pedía que lo dejara. Pero la energía de la pista me ha ayudado por lo que gracias por eso. No es fácil retirarse de unos cuartos de Wimbledon", comentó Rafa en sala de prensa.

Nadal fue contundente en todas sus respuestas. No quiere prometer cosas que no pueda cumplir. No sabe si podrá jugar y para ello pedirá consejo a los especialistas: "No lo sé, necesito la información correcta, que me la dará las pruebas, y necesito escuchar a las personas que saben. Si lo tuviera decidido no haría un show aquí. Estoy aquí porque no tengo tomada una decisión. Es una decisión del jugador pero también del equipo"

Rafa, que ya conoce lo que es una lesión abdominal, hará todo lo que pueda por jugar. Eso sí, sabe que solo tiene un día para recuperarse: "A nivel de cuerpo tengo poco descanso cuando no es una cosa es otra. Estoy preocupado porque sé el dolor que he tenido y el que he pasado".

Kyrgios contra Nadal y Cameron Norrie frente a Djokovic, duelos de semifinales en Wimbledon.