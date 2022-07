Novak Djokovic habló tras conquistar su séptimo trofeo de Wimbledon, el 21º Grand Slam de su carrera, y como no se refirió a la posibilidad de empatar a Rafa Nadal en la lucha por los Majors. Rafa tiene 22 y al estar vacunado podrá jugar el US Open. Djokovic, por su parte, no está vacunado ni piensa hacerlo para jugar el torneo norteamericano. De ello y de más temas habló Nole en Londres.

Jugar el US Open sin vacunar

"A partir de mañana estaré de vacaciones y espero tener buenas noticias de Estados Unidos. Si no puedo jugar el US Open tengo que ver lo que hago. Puede ser la Copa Davis, la Laver Cup... No voy a jugar torneos por jugarlos ni por sumar puntos. No estoy vacunado ni tampoco tengo intención de vacunarme. Pedir una exención médica no es realista"

Grand Slam preferido

"De los cuatro grandes me quedo con el Open de Australia por las veces que he ganado allí, pero en Wimbledon me estoy acercando"

Objetivos personales

"No tengo prisa en seguir ganando, lo que quiero es mantenerme sano para tener mis opciones en el futuro. Lo que pasó en Australia me creó una tormenta interior y me ha costado salir"

Ganar siete veces en Wimbledon

"Es el primer torneo que vi como jugador y es muy especial ganarlo siete veces"