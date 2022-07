Malas noticias para Djokovic: el US Open, tajante con las normas del coronavirus

Malas noticias para Novak Djokovic. El serbio, que está inscrito, busca el milagro para poder disputar el US Open, el último Grand Slam de la temporada. Para ello los organizadores del torneo deberían saltarse las reglas del gobierno de Estado Unidos sobre los protocolos contra el covid-19 y darle una excepción médica. Algo que ya han dejado claro que no va a ocurrir.

El serbio no está vacunado, ni piensa hacerlo, y hay que recordar que las leyes de Estados Unidos obligan a los ciudadanos que quieran entrar en el país a tener la pauta de vacunación completa.

Los organizadores del torneo aseguran que no tienen una normativa propia sobre el coronavirus y, en ese sentido, respetan la ley gubernamental.

"El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, respetará la posición del gobierno de los EE. UU. con respecto a los viajes al país para ciudadanos no estadounidenses no vacunados", aseguraron en un comunicado.