El separatismo se abalanza contra la tenista Badosa por considerar que el catalán "no es una lengua"

La tenista española Paula Badosa, nacida en Nueva York y de origen catalán, es la última víctima propiciatoria del separatismo. Entrevistada por el canal en Twitter de la Federación Inglesa de Tenis y preguntada sobre cuántos idiomas habla, la deportista respondió: "Hum, español, catalán, aunque creo que no es una lengua pero lo cuento, e inglés". Nada más trascender estas declaraciones, el separatismo ha emprendido una campaña en contra de la tenista con insultos como "imbécil", "retrasada", "inculta", "ignorante" e incluso "franquista".

Badosa, cuyos padres proceden de la comarca del Ampurdán, habla perfectamente catalán a pesar de no haber sido sometida a la inmersión lingüística de la Generalidad, pero el separatismo no le perdona que diga que habla español e inglés y además catalán. Sus palabras, además de suscitar un torrente de insultos e invectivas por parte de cuentas separatistas, han azuzado a quienes sostienen que el uso del catalán está en retroceso y jalean la política del Gobierno y de la Generalidad para incumplir las sentencias que dictaminan la introducción de un 25% de español en la enseñanza obligatoria en la región.

Hasta la Generalidad se ha manifestado en contra de Paula Badosa. El exjefe de prensa de Mas y Puigdemont, ahora recolocado como director general de Prospectiva y de Innovación de la consejería autonómica de Acción Exterior y Gobierno Abierto. Según Joan María Piqué, la joven deportista es una "ignorante que lo ha tenido todo para no ser ignorante".

Qué trist és veure la ignorància en una persona que ho ha tingut tot per no ser ignorant. https://t.co/AIfksBFnMz — Joan M🎗ria Piqué ‏ن (@joanmariapique) August 3, 2022

Nadal, Alonso, Gasol, Pedrosa...

Paula Badosa se ha convertido en la última víctima del independentismo que ataca a deportistas como Rafa Nadal, Fernando Alonso, los hermanos Gasol o los Márquez, entre muchos otros, por no ocultar su nacionalidad española y ensalza Xavi Hernández o Pep Guardiola por todo lo contrario. El mismo nacionalismo que menosprecia el pacto para el "fomento" del catalán entre Gobierno y Generalidad y también el que presume de haber boicoteado con éxito el 25% de español en las aulas catalanas.

"El arte de no amargarse la vida"

La cuestión lingüística no ha sido ni mucho menos el tema principal del cuestionario de la federación inglesa de tenis. Badosa ha declarado que de no haberse dedicado al tenis le habría gustado trabajar en la industria de la moda, que la mejor tenista a su juicio es Serena Williams, que su mejor amiga en el circuito es Aryna Sabalenka o que el último libro que ha leído está escrito en español y lleva por título El arte de no amargarse la vida.