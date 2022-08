Lo tiene complicado, pero Carlos Alcaraz puede ser número 1 del mundo con 19 años y encima justo antes del último Grand Slam del año, el US Open 2022. Las opciones son remotas y no depende de sí mismo, sin embargo, no se puede descartar ni mucho menos que el nombre de Carlos encabece el ranking ATP en septiembre.

¿Qué debe hacer Carlos Alcaraz para ser número 1 en el US Open? Ganar uno de los dos Masters 1000 que se juegan ahora, Canadá y Cincinnati, y llegar a la final en el otro. Además, Daniil Medvedev, actual número 1 debería quedarse fuera de las semifinales en ambos torneos.

"Me siento muy bien. Voy a disfrutar. Cada vez que vengo a una ciudad o a un torneo por primera vez lo disfruto mucho. Es algo nuevo para mí", comentó Carlos en la previa del torneo de Montreal sin mencionar la posibilidad de ser número 1 en el futuro.

Las opciones están ahí, pero Carlos y su entorno no priorizan el número 1 a los títulos y a los buenos partidos. Tanto el jugador de El Palmar como su entrenador, Juan Carlos Ferrero, son conscientes de que lo más importante es ir día a día y por eso la mentalidad de todo el equipo se centra en el debut en territorio canadiense.