Carlos Alcaraz reconoce que "por primera vez" no pudo soportar la presión

Carlos Alcaraz, paso a paso, aprende lecciones todos los días. Muchas positivas, como las sensaciones de ganar dos Masters 1000 y otras desagradables o inesperadas como caer en primera ronda de Montreal ante Tommy Paul por 6-7, 7-6 y 6-3.

Es sin duda una de las sorpresas del torneo, porque Carlos es actualmente el número 4 del mundo. De hecho, él mismo reconoció tras el encuentro que por primera vez en su corta pero intensa carrera, lo pasó muy mal soportando la presión del ranking que ostenta actualmente en la ATP.

"Ahora mismo estoy enfadado. Tomé malas decisiones. Eso me ha frustrado. Estoy enfadado porque no he podido sacar mi tenis en el resto del encuentro. Ha sido la primera vez que no he podido soportar la presión y no he podido controlarla. Sentí la presión de ser el cabeza de serie número dos, el número cuatro del mundo", confesó Alcaraz en rueda de prensa según informa la web de tenis, 'Punto de Break'.

Eso sí, pese a la derrota, Carlos promete guerra y empezará a entrenar, sobre todo mentalmente para en este tipo de situaciones sacar su mejor versión: "Tengo que entrenar y estar preparado para manejar esos momentos"