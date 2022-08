¿Qué necesita Rafa Nadal para volver al número uno del mundo?

El tenista español Rafa Nadal ha reconocido su ilusión por la posibilidad de ser de nuevo número uno del mundo en la disputa del Masters 1000 de Cincinnati, séptimo de la temporada, aunque para ello necesita que el cuerpo le acompañe, cuando regresa esta semana desde su retirada en Wimbledon hace poco más de un mes.

"Significa mucho para mí tener esa oportunidad (de ascender al número uno), algo que no esperaba que pudiera volver a suceder. Lo principal es mantenerme saludable y jugar los eventos que quiero jugar", ha dicho Nadal en su primera rueda de prensa en Cincinnati.

El balear subirá al primer puesto si gana el título en Ohio y el actual número uno, el ruso Daniil Medvedev, no llega a cuartos de final en el torneo. "No jugaré más de lo que creo que funciona bien para mi cuerpo", apuntó un Nadal que en Wimbledon no saltó a las semifinales contra el australiano Nick Kyrgios por una lesión abdominal.

El de Londres fue el último contratiempo para el campeón de 22 torneos de Grand Slam. Nadal está firmando una tremenda temporada a sus 36 años. Reapareció en enero en Australia tras seis meses fuera y se llevó el Abierto de Melbourne, en una racha de victorias que se cortó en Indian Wells por una costilla rota.

El parón le costó media gira sobre tierra, pero aún así alzó su decimocuarto Roland Garros, sabiéndose después que su lesión crónica en el pie le hizo jugar con la zona dormida. Tras un tratamiento experimental, Nadal volvió en Wimbledon, donde avanzó hasta que el abdomen le sacó de su lucha por el Grand Slam de 2022.

"Voy a poner todo mi esfuerzo en cada evento que juegue. Es algo que no importa si tengo la oportunidad de ser el número uno, pero estoy feliz de estar en esta posición y si sucede, estaré muy feliz. Quiero volver a jugar al tenis en el Tour. Estoy haciendo una buena temporada y lo estoy disfrutando. Quiero disfrutar esta semana en Cincinnati", ha dicho el de Manacor, campeón de este Masters 1000 en el año 2013.

Nadal, que ha ganado 36 títulos de Masters 1000 en su carrera, se enfrentará en su debut el miércoles al croata Borna Coric o a un rival de la previa. "Necesitas saber que cuando regreses después de un tiempo, las cosas no van a ser perfectas. No puedes esperar jugar a un nivel increíble desde el principio. Sabiendo que necesitas ser lo suficientemente humilde para luchar con las herramientas que tienes al principio para ganar el primer partido", ha afirmado.

"Si estás jugando bien, y creo que estoy jugando más o menos bien, tienes buenas sensaciones en la cancha. Pero la competencia es diferente y hay que aceptar que las cosas van a ser difíciles. En un Masters 1000, los oponentes son muy exigentes desde el principio, por lo que debes jugar a un alto nivel y eso es lo que voy a intentar hacer", terminó.