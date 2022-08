John McEnroe: "Es una estupidez que no dejen jugar el US Open a Djokovic"

John McEnroe, leyenda viva del tenis y voz autorizada a la hora de hablar de este deporte, ha atendido al diario Marca para repasar la actualidad de este deporte y tratar varios de los temas más importantes que están teniendo lugar este año, como por ejemplo Djokovic, Nadal o Carlos Alcaraz.

Sobre Novak, John cree que es una estupidez que no le dejen jugar el US Open por no estar vacunado contra la covid-19: "Creo que es una estupidez que no le dejen jugar. Es lo más parecido a una broma. Yo en su lugar me hubiera vacunado, pero hay que respetar su manera de pensar. Llevamos dos años y medio conviviendo con la pandemia y que no le permitan participar lo considero una broma".

En ese US Open estará Rafa Nadal, que buscará su 23º título de Grand Slam. McEnroe sabe que con Rafa todo es posible aunque venga de una lesión importante: "Sí que creo que terminará como número uno, me sorprendería mucho si no pasa. Es increíble para él que pueda conseguirlo si tenemos en cuenta el largo tiempo que estuvo parado en 2021 por la lesión en el pie. Rafa siempre hace cosas que no te crees que vayan a suceder y por eso está considerado como el mejor o uno de los mejores de la historia. No jugó la semifinal de Wimbledon por la rotura abdominal, pero no le vi tan mal en el partido con Coric en Cincinnati. Con todos mis respetos a ese torneo, a Nadal lo que le preocupa es el US Open".

Sobre las nuevas generaciones, John destaca al español Carlos Alcaraz: "Está claro que ninguno de los jóvenes de ahora se va a acercar a lo que hemos visto de tenistas como Nadal, Federer y Djokovic, que son auténticas leyendas. Si me tengo que quedar con alguno, me quedo con Alcaraz. Es un atleta increíble, pero al mismo tiempo no es muy alto si se compara con Zverev o Medvedev. Casi todos los nuevos juegan de la misma manera, con un patrón de tenis rápido, pero Carlos tiene algo distinto. Creo que la tendencia del circuito masculino será como es la WTA, con muchos jugadores ganando. Parecía que Daniil iba a ser un jugador consistente, por lo visto el año pasado, pero no sé si le está afectando la guerra o qué le pasa exactamente. Entre los favoritos a ganar el US Open pongo a Borna Coric por cómo ha jugado ahora en Cincinnati. Zverev y Federer no juegan Djokovic parece que tampoco lo hará, Rafa viene de una lesión en el abdominal y Kyrgios nunca se sabe. Hay una lista de hasta 15 nombres que pueden llegar a las rondas finales".

Por último cabe destacar la opinión de McEnroe sobre la retirada próxima de la leyenda del tenis femenino, Serena Williams: "Tiene una gran historia por todo lo que representa. Una jugadora afroamericana, que tuvo una infancia complicada, y que se convirtió en la tenista más grande que ha existido. La película sobre la vida de las dos hermanas refleja bastante bien lo increíble de su trayectoria. Es como Tiger Woods en golf, cuando ella juega estamos hablando de otra cosa. Supongo que querrá ampliar la familia y tiene muchos negocios fuera del tenis"