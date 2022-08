Hacía mucho tiempo que no se daba esta situación al empezar un Grand Slam, y es que cinco jugadores pueden terminar como número 1 del ranking ATP tras el US Open: Daniil Medvedev, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud.

El abierto estadounidense arranca el día 29 de agosto y se presenta con pronóstico difícil. En primer lugar, todavía se desconoce si Novak Djokovic podrá participar. El serbio sigue pendiente de poder viajar a suelo norteamericano por las restricciones Covid. En segundo lugar, ningún tenista ha dominado este verano los torneos previos al último Major de la temporada, algo que sí sucedía a menudo durante estos últimos años.

El 12 de septiembre, un día después de la final del US Open, son cinco los jugadores que pueden ocupar el trono de la clasificación de la ATP. Rafa Nadal podría volver a ser número 1 muchos años después. Las cuentas son bastante simples con el balear: lo será si sale campeón, sumando así 7.630 puntos. El manacorí, que lleva desde 2019 (año en el que ganó) sin jugar en Nueva York no defiende puntos, al contrario que sus rivales. Además, también sería número 1 si llega a la final y Medvedev no reedita su triunfo en Flushing Meadows.

Daniil Medvedev, actual líder del ranking, mantendría su posición si gana el US Open y defiende los 2.000 puntos de la edición de 2021. Si acabara subcampeón, necesitaría que Rafa Nadal no llegase a las semifinales.

Las otras opciones, más remotas, son las de Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud. A los tres tenistas les serviría quedar campeones y que Nadal no avanzase de los cuartos de final para poder ser números 1, algo inédito para cualquiera de ellos.

Al murciano le serviría también ser finalista y que ni Medvedev, ni Tsitsipas ni Ruud fueran los campeones, además de que Nadal no pasase de cuartos de final. Una posibilidad esta algo más complicada.

Todas las opciones de los cinco tenistas vienen resumidas aquí: