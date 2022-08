El tenis tiene muchos condicionantes durante un partido y uno de ellos es por ejemplo el viento. Las condiciones climatológicas incomodan muchos a los tenistas y eso fue lo que le pasó a la jugadora canadiense Bianca Andreescu durante su partido de primera ronda del US Open ante la francesa Harmony Tan.

En mitad del partido, que al final pudo ganar pese a sufrir más de lo esperado, Bianca le tuvo que pedir al colegiado del encuentro que por favor le dejase cambiarse porque lo estaba pasando realmente mal con la falda. El viento le subía la falda y le impedía golpear con claridad y sobre todo con tranquilidad.

"¿No contará como uno de mis descansos, no? No es culpa mía, es culpa de Nike. Este vestido es tan malo... necesito cambiarme", comentó Andreescu en pleno partido ante la atónita mirada del público y seguramente de los responsables de Nike ante esta mala publicidad.

"No es mi culpa. Es culpa de Nike. Este vestido es malísimo." Bianca Andreescu.pic.twitter.com/LPouFai94t — Set Tenis (@settenisok) August 29, 2022

Bianca se disculpó posteriormente en rueda de prensa sabedora de que la marca que le paga no estaría contenta con sus quejas: "La falda me molestaba durante algunos golpes de derecha. Se me subía un poco y el viento no ayudó. No quería faltar al respeto al árbitro. Le intenté convencer de que no me quitase el descanso para ir al baño porque solo tenemos dos, y fue muy amable al decirme que no había problema. Podía haber hecho una elección diferente de ropa, así que me disculpo si falté a alguien al respeto. Amo a Nike y espero seguir con ellos el resto de mi vida".