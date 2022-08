Rafa Nadal debutó con una trabajada victoria en el US Open al imponerse en cuatro mangas (4-6, 6-2, 6-3 y 6-3) ante el australiano Rinky Hijikata.

En la rueda de prensa posterior al partido, Rafa se encontró con una situación surrealista ante una pregunta incómoda. En las últimas horas el tenista balear fue señalado por John McEnroe al que acusó de recibir un evidente trato de favor por parte de los árbitros a la hora de aplicar la regla de los 25 segundos de tiempo entre punto y punto. Rafa, sorprendido, negó la mayor:

"¿Es una broma no? He recibido muchas amonestaciones en mi carrera por esto. Tengo el problema de que sudo muchísimo y en condiciones húmedas como las de hoy, eso es aún peor. Ahora los recogepelotas no te pueden dar la toalla, por lo que debo desplazarme a un sitio alejado para cogerla. Eso hace que se vaya mucho tiempo y no voy tantas veces como necesitaría".

"No recibo un trato de favor por parte de nadie, sigo las reglas y si me paso de los 25 segundos me ponen un warning".

Rafa salió al paso con serenidad de la grave acusación de la leyenda del tenista estadounidense.