Rafa Nadal tuvo un partido complicado ante Fognini. El italiano comenzó mucho mejor el encuentro y el balear tuvo que tirar de oficio para remontar sin encontrar su mejor tenis. En el cuarto set, cuando estaba cerca de cerrar el partido, Rafa sufrió un surrealista percance.

Rafa llegó muy apurado a un golpe de revés desde el fondo y en la frenada su raqueta golpeó contra el suelo y, al rebotar, le propinó un brutal golpe en la nariz.

El colmo de la mala suerte 😬 La raqueta rebota en el suelo y le acaba propinando un golpe tremendo a Nadal en la nariz 💥 Tuvo que ser atendido, pero parece que ya está bien 💪#USOpen pic.twitter.com/2UbfPoawTC — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 2, 2022

"Al rebotar en el suelo le ha dado en la nariz... ¡Qué cosa más rara! Jamás he visto esto", dijo sorprendido Àlex Corretja en la retransmisión de Eurosport.

Afortunadamente, a pesar de provocarse una herida con sangre en la nariz y tener que ser atendido, Rafa pudo acabar de finiquitar la remontada, se impuso por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1 y se medirá en la tercera ronda con el francés Richard Gasquet.

Así descubría la surrealista situación Nadal tras el encuentro: "Al principio pensé que me había roto la nariz, tenía mucho daño. Parece que no está rota, aunque no estoy seguro. Se está hinchando, pero parece que es solo un golpe. Sabía que tendría algún problema (tras el golpe), pero al final gané ese juego. Lo más importante en este deporte es que cuando estás jugando mal, no tienes que estar demasiado lejos en el resultado, y cuando juegas bien, tienes que intentar acelerar".