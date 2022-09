Kyrgios enloquece tras perder y vuelve a mostrar su verdadera identidad

Nuevamente, Nick Kyrgios fue incapaz de soportar la presión y volvió a dejar pasar una oportunidad única para ganar un Grand Slam. Cayó en cuartos de final ante el ruso Khachanov por 7-5, 4-6, 7-5, 6-7(3) y 6-4.

Kyrgios, que llevaba unas semanas diciendo que se sentía un hombre nueva y profesional que había dejado atrás actitudes nefastas, volvió a mostrar su verdadera identidad justo cuando acabó el partido y no pudo soportar la frustración.

Así reaccionó Kyrgios:

😱 KYRGIOS la vuelve a liar tras caer en cuartos del @usopen pic.twitter.com/3QMsxLJTkm — Radio MARCA (@RadioMARCA) September 7, 2022

El propio Kyrgios reconoció sentirse fatal después del partido: "Físicamente no me sentía muy bien, luego terminé sintiéndome genial hacia el final del encuentro. Obviamente, estoy devastado, pero todo el crédito para Karen, es un luchador, un guerrero, hoy creo que sacó muy bien. Probablemente haya sido el mejor sacador contra el que me haya enfrentado en el torneo, fue increíble la forma en que golpeó bajo presión desde cada lugar de la pista. Simplemente, jugó muy bien los puntos importantes, no había nada que hacer con esto. Estoy devastado, sentía que para mí era un todo o nada en este torneo, así que siento que he fallado".

Kyrgios acaba el año sin ganar nuevamente ni un solo Grand Slam y, de momento, sin estrenarse tampoco con los Masters 1000.