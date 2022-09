Doble denuncia sobre el consumo de marihuana en partidos del US Open

Nick Kyrgios fue el primero que se quejó amargamente no solo del olor a marihuana, también del humo que inhalaba en pleno partido del US Open contra Benjamin Bonzi.

Tras el partido, Kyrgios aseguró que el humo puede dañar a personas que sufren asma, como es su caso: "La gente no sabe que soy asmático. Cuando corro de lado a lado, me cuesta respirar, probablemente no sea algo que quiera respirar entre puntos".

La tenista checa Barbora Krejcikova también puso el grito en el cielo durante su partido de semifinales del torneo de dobles por el intenso olor a marihuana que inundaba el fondo de la pista.

El juez de silla Kader Nouni, con un claro gesto con la mano dejó claro que alguien estaba consumiendo marihuana en pleno partido y pidió al público de las gradas de Flushing Meadows que se controlase.