Paula Badosa: "Me gustaría saltar a la pista sin que me conociera nadie"

Paula Badosa está notando la presión de su ranking, es la número 3 del mundo de la WTA, y es ahora cuando debe demostrar que puede y sabe lidiar con ello aunque sea complicado. La propia Paula lo sabe, sobre todo en esta mala racha de resultados que está teniendo, y de esa presión habló en una entrevista para El Larguero de la Cadena Ser.

"Vengo de un pueblo, soy una chica a la que encantaba hacer deporte y no sabía que el tenis acarreaba todo esto. Sé que soy muy afortunada por dedicarme al tenis, pero es que cada cosa que hago en la pista o fuera de ella tiene repercusión. Me gustaría salir a una pista y que no me conociera nadie, estar en segundo plano", comentó Paula.

Badosa, que aún tiene mucho margen de mejora en el terreno físico y mental, destacó que lo segundo es lo más importante en el tenis: "El tenis es muy mental, hay un claro resultadismo y la aparición de una crisis siempre está ahí, incluso en los mejores momentos. He querido alejarme de todo, veo que hay mucha prensa rosa a mi alrededor".

Y como no, Paula se debe enfrentar diariamente a los haters de las redes sociales: "Recibo insultos, amenazas, hay mucha gente desequilibrada que tiene un problema serio. Estuve en una crisis con las redes sociales y ahora he limitado mucho la utilización, no puedo ver ni quién me menciona. Soy muy emocional y visceral, me cuesta banalizar lo que se diga de mí, pero estoy intentando hacerlo y tomarme las cosas desde un punto de vista irónico y sarcástico