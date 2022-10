Paula Badosa: "No consigo entender por qué la gente me odia"

Paula Badosa vuelve a ser noticia por hablar abiertamente del odio en las redes sociales y de lo que puede suponer mentalmente para los deportistas de élite. En concreto ha hablado de ello en una entrevista con Modern Health y la WTA en la que ha repetido que no sabe qué pretenden algunos sujetos con su presión y acoso en Twitter

"Es muy diferente, parece otra vida y a veces me siento mal al hablar de ello porque sé que soy una privilegiada por dónde estoy y por mi posición. Me siento muy afortunada, pero a la vez he tenido momentos duros y es muy duro para mí lidiar con ello porque cada día es distinto para mí, mucha gente me conoce y cada vez que juego ellos esperan que gane. Cada vez que salgo a la prensa y digo que puede cambiar algo hay mucha gente que habla de ello, que se vuelve viral y me siento como ‘¿Qué he dicho ahora?’ Es un proceso del que estoy intentando aprender pero está siendo duro para mí porque estoy lidiando con cosas nuevas este año y una de esas cosas que más estoy viviendo es el amor de muchos fans pero por primera vez también noté que tengo haters, y eso ha sido duro de entender para mí. No consigo entender por qué la gente me odia sin conocerme", comentó Paula.

Badosa reconoce que intenta adaptarse a este tipo de cosas, pero le sigue costando mucho hacerlo: "Sigue siendo duro para mí ver a gente que no le importa juzgarte, criticarte u odiarte, y estoy lidiando con ello, pero es algo difícil de manejar. No quiero perder ningún partido, quiero que la gente me quiera y claro que miro los mensajes, pero posiblemente sea la peor decisión, porque la gente tiene su opinión, cuando pierdes no es buena y lees cosas que no te gustan y que te duelen. No sé cuál es el caso de otras jugadoras, pero en mi caso sí los leo porque me gusta saber qué piensa la gente y es una de las cosas que estoy cambiando porque no puedo cuidar todo lo que la gente dice porque no lo puedo controlar".

La española incluso habla de ataques de pánico dentro de la pista: "Era algo que ya había sentido antes durante la depresión y por eso los reconozco tan rápido. Son muy malos porque hay mucha gente viéndote, no quieres que ellos te vean y mi equipo sabe lo que está pasando y también se preocupan y no quieren que pase por esa situación. Sobre la pista mi cuerpo no responde a las pelotas que me vienen, no puedo pensar con claridad y tampoco puedo respirar, por lo que me siento muy mal, estás como atontado o agobiado y se dan todas las condiciones para que no puedas seguir. Me gustaría decir algo en ese momento que tengo un ataque de pánico, pero no puedo porque siento que la gente me juzgará y pensarán que soy débil".

Paula está disputando ahora mismo el torneo de San Diego y se enfrentará en su próximo partido a la estadounidense Collins.