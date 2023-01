Malas noticias para Rafa Nadal. El tenista español, que partía como primer cabeza de serie, se despide del Abierto de Australia en segunda ronda al perder frente al estadounidense Mackenzie McDonald, por 6-4, 6-4 y 7-5, después de sufrir una lesión en la cadera al intentar alcanzar un revés defensivo en el último tramo del segundo set. El balear no podrá defender así la épica corona que logró en 2022 cuando remontó frente al ruso Daniil Medvedev dos sets de desventaja.

Fue una fatídica tarde para un Nadal que no fue capaz de encontrar su mejor versión para hacer frente a la incontestable propuesta del joven McDonald y acabó sin opciones por una lesión en la pierna izquierda cuando el choque se encontraba muy cuesta arriba.

La lluvia obligó a la organización del torneo a cerrar el techo retráctil de la pista Rod Laver y el espesor de las pelotas, muy criticadas por diversos tenistas en los primeros dos días de competición, ayudó al estilo de un McDonald que estuvo excelso.

Tardó el campeón de 22 grandes en encontrar su ritmo de inicio ante un McDonald que castigó de principio a fin su repertorio plano, mucho más favorecido con unas condiciones en pista cubierta y con pelotas lentas. El de Manacor se quejó a la juez de silla en los primeros compases del choque sobre algunas dificultades a la hora de ver en condiciones la pelota como consecuencia de algún objeto luminoso ubicado en uno de los fondos de la central.

Nadal cedió el primer set por 6-4, tras firmar un escaso 61% de primeros servicios en juego que contrastaron con el 82% de McDonald.

El mismo guión estuvo presente en el arranque de la segunda manga después de que el norteamericano, de 27 años, empezara con una temprana rotura que puso al veterano tenista de Manacor (36) en situación de alerta. Nadal pareció recuperarse, pero McDonald volvió a trastocar los planes del manacorí con una nueva rotura que estableció el 5-3 a su favor.

Las cosas no podían ir a peor cuando una acción desafortunada deshizo cualquier posibilidad de remontada para el vigente campeón. El balear trató de alcanzar una pelota sobre el lado de su revés y el estiramiento que realizó con las piernas le acabaría costando su participación en Australia. Nadal solicitó tratamiento médico y se retiró a los vestuarios, al igual que su rival, durante diez minutos. A la vuelta, Rafa mantuvo su servicio a pesar del movimiento limitado del que gozaba y McDonald cerró el segundo parcial al saque para poner tierra de por medio con un doble 6-4.

El primer cabeza de serie sorprendió a la Rod Laver con su decisión de seguir luchando y ésta respondió con una sonora ovación, pero sus escasas posibilidades auguraron un final que olía con victoria de McKenzie.

Fue la primera vez en el partido en la que Nadal dio un paso al frente para asumir más riesgos de lo normal y ofreció varios puntos de bella factura que sirvieron para despedirse de la Rod Laver Arena. Por el contrario, McDonald, que había estado impoluto hasta el momento, bajó su nivel como consecuencia de los nervios y una situación tan atípica con su contrincante a medio gas pero fue suficiente para anotarse la tercera manga por 7-5.

El balear dice adiós a Australia de manera prematura y ahora ve cómo su gran rival, el serbio Novak Djokovic (4), tendrá la posibilidad de alcanzarle con 22 títulos de Grand Slam.

"Frustrante y difícil de aceptar"

Tras su derrota, Nadal decía ante los medios que no podía negar que estaba "destruido mentalmente" por sufrir una nueva lesión, ahora en la cadera. "No quería retirarme, aunque llegué a considerarlo. Lo que intentaba era jugar sin agravar la lesión. No podía golpear el revés ni correr. Intenté acabar el partido por todos los medios", explicó en conferencia de prensa. "Es frustrante y difícil de aceptar", señaló Nadal, que defendía el título ganado en 2022 y que descenderá del número 2 al 6 de la clasificación mundial.

"A veces uno se cansa de tantas lesiones. Es un momento difícil y toca aceptarlo. Espero que no sea nada grave ni que me saque de las pistas mucho tiempo, porque sería complicado pasar otra vez por el trabajo y el tiempo necesarios para la recuperación. No puedo decir que no esté destruido mentalmente. Ya he pasado por eso muchas veces y no es fácil", subrayó, cabizbajo, un Rafa Nadal que asegura que aunque ve que "el vaso se llena", él quiere "seguir" compitiendo en los circuitos.