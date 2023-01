Partidos eternos y pelotas sin presión: las quejas de Nadal y otros tenistas en el Abierto de Australia

El Abierto de Australia de 2023 va camino de ser uno de los Grand Slam más sorprendentes de los últimos tiempos, y, de hecho, ya lo está siendo. El primer grande del año se ha visto marcado por la gran cantidad de jugadores top que están siendo eliminados, los partidos interminables y por la polémica respecto a las nuevas pelotas de la marca Dunlop. Unas bolas que están haciendo estragos entre los jugadores y que han provocado quejas a la organización de muchos jugadores, Rafa Nadal, Auger-Aliassime o Andy Murray, entre ellos.

Ayer se jugó el segundo partido más largo de la historia del torneo. Andy Murray remontó un marcador de dos sets abajo ante el local Kokkinakis, en una prueba impresionante de garra y coraje. El escocés, con prótesis de cadera, sorprendió en la rueda de prensa posterior al partido que terminó a las 4 de la mañana, hora local: "En vez de ser un épico Murray – Kokkinakis, realmente ha sido una farsa". El británico se refería a la calidad de las pelotas, asunto al que ya se había referido Nadal al principio de la semana, y que está indignando a muchos jugadores.

"Las pelotas no tienen ningún tipo de presión, son completamente planas. Es una de las cosas de las que me he quejado durante el partido. Una vez que estás en un intercambio, es muy difícil conectar golpes ganadores. Lo habéis visto esta noche. Hubo un rally de 70 golpes, otros de 35 o 40 y no es normal", apuntó Murray sobre su partido. El tenista aseguró que no es un tema de las pistas, como habían apuntado algunos: "Las pistas son igual de rápidas, no son nada lentas. Son las pelotas las que han cambiado".

Los golpes planos y sin efecto, beneficiados

La polémica en torno a las pelotas está creciendo cuando llegamos casi al ecuador del Abierto de Australia. Rafa Nadal, antes del torneo, ya se pronunció respecto a este asunto y aseguró que las nuevas pelotas no favorecían los golpes con efecto: "Las bolas son de peor calidad. Es una bola que no consigue el mismo efecto de siempre. Después de un par de golpes, la pelota pierde presión y es más difícil golpear con el efecto adecuado. Es más fácil jugar cuando golpeas más plano".

A pesar de que el manacorí dejó claro que no era una excusa, la realidad es que las pelotas están favoreciendo a los jugadores con golpeos más planos del circuito, como Rublev o Korda, quien ha dado la sorpresa eliminando hoy a Medvedev. Los tenistas como Nadal, con un gran efecto en el golpeo, han visto que sus pelotas apenas incordiaban a los rivales. Auger-Aliassime, pupilo de Toni Nadal, llegó a desquiciarse durante su partido frente Alex Molcan, dirigiéndose así al árbitro: "¡No bota la pelota, esto es increíble!".

Partidos interminables

Algunos peloteos recuerdan más a la temporada de tierra batida, y es que el Abierto de Australia acostumbraba a ser el Grand Slam en pista dura con mayor velocidad de pelota. Todo lo contrario a esta temporada, en la que los partidos están durando mucho más de lo esperable, provocando problemas de horarios para la organización. Los jugadores que cierran el día en el último turno están terminando a altas horas de la madrugada.

El director del torneo, Craig Tiley, achaca esto a las condiciones ambientales, esquivando la polémica de las pelotas: "Los días están siendo más calurosos, húmedos y, en consecuencia, los partidos duran más. Es una combinación de cosas, más igualdad entre jugadores, el aumento del tiempo de descanso entre golpeos".

Las quejas también han llegado al circuito femenino. Jessica Pegula, cabeza de serie número 3, asegura que es un hándicap enorme para las tenistas terminar tan tarde: "No es sano, la recuperación mental y física no es la misma cuando terminas un partido a esas horas de la madrugada".

Novak Djokovic también habló de la tendencia que había notado en el torneo: "Creo que este año vamos a ver más partidos de larga duración. Una de las principales razones será probablemente la pelota. En las pistas grandes no creo que la velocidad de la superficie haya cambiado mucho. Las pistas exteriores son bastante rápidas. Las pistas del estadio son un poco más lentas. Pero la pelota es más lenta, así que eso afecta al juego".

Sorpresas y un cuadro inédito

En lo deportivo, cuando nos acercamos a la cuarta ronda, sorprende la eliminación de muchos cabezas de serie en la primera semana: Nadal, Ruud, Medvedev, Zverev, Fritz y Tiafoe se han visto fuera a las primeras de cambio, dejando unos cuadros con jugadores de ranking mucho menor al habitual en un Grand Slam.

Djokovic es el gran favorito para hacerse con su décimo título en Melbourne, pero no lo tendrá fácil: Tsitsipas llega arrasando y parece haberse adaptado perfectamente a las condiciones del torneo, mientras Holger Rune y Sebastian Korda quieren dar la sorpresa. Roberto Bautista, único español que sigue en liza, tiene un cuadro inmejorable para plantarse en sus primeras semifinales de un grande que no está sonriendo a los españoles.