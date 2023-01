Mensaje en la botella para Djokovic: ¿hizo trampas Novak?

Djokovic repitió show en el Open de Australia en su último partido con posible lesión, atención médica y resurrección como si nada. El serbio ganó a Dimitrov pasándole por encima cuando por momentos parecía lesionado y obligado a dejar el torneo. La grada llegó incluso a ver como Djokovic se tiraba al suelo por supuestos calambres o problemas físicos para después correr como un gamo en la siguiente acción.

En el primer set, Djokovic empezó a quejarse de su pierna izquierda. El partido se fue complicando, pero acabó ganando el primer set en el tie break y luego arrolló a Dimitrov en solo tres mangas. Eso sí, todo lo que hizo Novak durante el partido fue mirado con lupa y hablado en todas las tertulias tenísticas que hubo posteriormente.

Además, ha surgido en las últimas horas una nueva polémica ya que unas imágenes desde la grada muestran al equipo técnico de Novak pasándole unas directrices durante su partido ante Dimitrov. Lo hacen a través de una botella. Estas son las imágenes:

Djokovic haciendo un Djokovic (coaching) recibió en una botella un papel con instrucciones de su entrenador

Mensaje en la botella para Djokovic, pero, ¿hizo trampas Novak? A día de hoy, el tenis masculino, como ya pasaba en su día con el femenino, permite couching, es decir, hablar con tu entrenador para que te dé ciertos consejos o directrices. Ya no solo son ánimos sino que es legal algún que otro consejo para que cambies tu táctica. Ojo, pequeños consejos, no una charla motivacional en pleno partido. Por lo tanto, permitido el coaching, no se puede acusar de hacer trampas a Djokovic por recibir coaching y menos sin saber lo que pone en el papel. Un papel de pequeño tamaño en el que simplemente se le han podido dar dos o tres consejos. Tampoco estamos hablando de una carpeta con cuatro folios.

Además, Djokovic no se esconde en ningún momento y a plena vista de todo el mundo se pone a leer la nota. Si haces algo ilegal, al menos te escondes un poco más.