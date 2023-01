Djokovic se enfada por que le acusen de fingir, pero ¿está lesionado de verdad?

Novak Djokovic está harto de que le acusen de fingir o exagerar sus lesiones, pero lo cierto es que todo lo que rodea siempre a los problemas físicos de Nole es diferente a los del resto de jugadores. Es el caso de Rafa Nadal, por ejemplo. Rafa suele arrastrar muchos problemas físicos, pero eso le supone o acabar el partido mermado y retirarse al día siguiente o directamente perder el choque aunque él no se salga de la pista en ningún momento. Pasó de hecho en este Open de Australia.

Con Djokovic es diferente porque el serbio pasa la mayor parte de las veces de una situación que parece insostenible, pidiendo el físio o dando claras muestras de dolor, pero después, corriendo como un gamo. Pocas veces se le ha visto perder por dichos problemas físicos. Pasó ante Dimitrov con caída al suelo incluida y luego pasó por encima de búlgaro con puntos eternos que tuvieron un desgastante intercambio de bolas. Lo normal tras eso, estando tocado, es verte mermado en desplazamientos y movimientos, pero la sensación era que Novak solo se quejaba ante ciertos puntos que no caían de su lado.

"Solo se cuestionan mis lesiones. Cuando se lesionan otros jugadores, ellos son las víctimas, pero cuando soy yo, estoy fingiendo. Es muy interesante... No siento que tenga que demostrar nada a nadie", comentó Djokovic ante los medios.

No es la primera vez que se acusa a Djokovic no tanto de fingir lesiones, sino de exagerar los dolores y tomarse un tiempo estratégico en los partidos cuando las cosas no le van bien. Le guste o no, la realidad es que mucha gente piensa que Novak usa los tiempos médicos para parar el ritmo del partido si este no le conviene. Y los hechos están ahí. En muchos encuentros Djokovic se marcha a esta pausa perdiendo y cuando vuelve recupera el control del partido.

¿Esto lo hacen otros jugadores? Sí, es indudable que eso también pasa en otros tenistas, pero la sensación es que Novak no necesitaría estos elementos estratégicos para restarse presión o solventar un partido teniendo la calidad que tiene. Aún así, muchos críticos mantienen sus ojos pegados a Novak para ver qué ocurre si vuelve a tener problemas tenísticos sobre la pista y si repite lo que pasó, por ejemplo, ante Dimitrov.