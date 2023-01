Novak Djokovic ya está en la gran final del Open de Australia que jugará el domingo ante el griego Stefanos Tsitsipas y tiene a tiro dos récords que afectan a dos tenistas españoles, Carlos Alcaraz y Rafa Nadal. El primero es el número 1 del mundo y el segundo es el que tiene más títulos de Grand Slams de la historia en el circuito masculino.

Djokovic llega como claro favorito a la final y más en un torneo que ha ganado ya en nueve ocasiones. Ahora busco su décimo entorchado en Australia que además, como hemos comentado antes, tendría doble premio. El más importante, seguro, es el alcanzar a Nadal con 22 Grand Slams ganados, pero ser número 1 tampoco es un caramelo que se quiere rechazar así como así.

"Estoy muy satisfecho por una nueva final de Grand Slam. Es exactamente lo que me imaginé y lo que deseaba una vez llegué a Australia, tenía la intención de colocarme en posición de luchar por otro título del Open de Australia. La experiencia de haber estado en esta situación particular me ayuda, y el hecho de que jamás he perdido una final del Open de Australia supone un gran envión de confianza antes del domingo. Sin embargo, todavía tengo que hacer el trabajo en pista. Voy a enfrentarme a Tsitsipas, que está en un gran estado de forma y que viene jugando su mejor tenis. Estoy convencido de que estará muy motivado por ganar su primer título de Grand Slam. Conozco su juego realmente bien, al igual que él el mío. Sé lo que hay en el horizonte, y tengo muchas ganas", comentó Djokovic tras eliminar a Paul en semifinales.

Al otro lado de la pista estará Tsitsipas que también podría ser número 1 si gana además de lograr el que sería su primer Grand Slam. En la memoria queda la final de Roland Garros que el griego iba ganando por dos sets ante Nole y que acabó perdiendo ante el serbio. Stefanos deberá superar al serbio en su pista preferida si quiere el doble premio.

Carlos Alcaraz ya habló hace dos días de la posibilidad de perder el número 1: "Estoy pendiente de lo que hagan Djokovic y Tsitsipas, pero no me preocupa. Para quitarme el número 1 allí cualquiera de los dos tiene que ser campeón y si sucede será porque el que lo logre se lo merecerá más que yo".

Por su parte, Nadal tendrá que esperar tres semanas para volver a entrenar con normalidad o, como mínimo, para recibir un nuevo parte médico sobre su lesión. Su idea es llegar en condiciones a la gira de tierra, sobre todo a Roland Garros.