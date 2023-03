¿Cuánto le costará en dinero, torneos y puntos a Djokovic no vacunarse y por qué le viene bien a Alcaraz?

Hasta el próximo 11 de mayo, Estados Unidos no permitirá la entrada de personas no vacunadas y eso afecta directamente al mundo del deporte, como por ejemplo al tenis. En plena gira norteamericana en pista dura, con los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, el gran ausente será el serbio Novak Djokovic.

El serbio, según su versión no se ha vacunado contra el coronavirus, y por esa razón, como ya le pasó el año pasado se perderá varios torneos. De momento no estará seguro en estos dos Masters 1000 de Indian Wells y Miami lo que le costará, como principal favorito a todo, 2000 puntos y una gran cantidad de dinero.

Además, Djokovic no solo perderá puntos y dinero sino que puede perder incluso el número 1 ante un Carlos Alcaraz que lo tiene cerca teniendo en cuenta este contexto. ¿Qué debe hacer Carlos para superar a Novak? Ganar el torneo. Así de claro. No le vale otra cosas. El murciano deberá superar todas las rondas y levantar el título para pasar al balcánico y recuperar un número 1 que ya lució el año pasado tras ganar el US Open.

Esto que le pasa a Nole ya le pasó el año pasado, pero incluso siendo mucho peores sus repercusiones porque no solo perdió 1000 y 1000 en los Masters sino que también los 2000 del Open de Australia que además ganó Rafa Nadal colocándose, en ese momento, como jugador con más Grand Slams de la historia.

Si ponemos todo esto en el terreno económico, el año pasado, por ejemplo, Taylor Fritz ganó en Indian Wells 1.242.025 dólares. Nadal en Australia sumó 1.800.000 euros. Y Alcaraz, ganador del Masters 1000 de Miami en 2022, se llevó 1.113.942 euros.