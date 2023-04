Mazazo para Rafa Nadal. El balear ha roto su silencio y ha comunicado a través de un vídeo en sus redes sociales que no estará en el Masters 1000 de Madrid que arranca la semana que viene. El balear todavía no se ha recuperado de la lesión en el psoas que sufrió en Australia y ha decidido comenzar un nuevo tratamiento. No hay plazos de recuperación y su presencia en Roland Garros es toda una incógnita.

Este es el vídeo que ha publicado el tenista en sus redes sociales:

Hola a todos. Hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros. Han sido unas semanas y unos meses difíciles. Como sabéis me hice una una lesión importante en Australia, en el Psoas. pic.twitter.com/m0TbsGFn5t — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 20, 2023

"Están pasando las semanas y tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes en mi carrera como Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y de momento me he perdido Montecarlo y Barcelona, y no voy a poder estar en Madrid desgraciadamente", aseguró Nadal en un comunicado.

Falta poco más de un mes para que empiece el Grand Slam de tierra batida en París, su torneo fetiche y en el que defiende el título conseguido en 2022. La lesión que sufrió en Melbourne no era muy grave: las primeras informaciones apuntaban a que sólo estaría seis semanas de baja. Han pasado catorce, más del doble, y el manacorí sigue sin poder competir.

Es el peor inicio de temporada en la carrera del tenista español. Ha quedado fuera del top ‘10’ del ranking ATP por primera vez en 18 años, y solamente ha podido disputar cuatro partidos en total. Ya se ha perdido Indian Wells, Miami y Montecarlo entre los torneos de Masters 1000. Ahora se suma Madrid y casi con toda probabilidad Roma.